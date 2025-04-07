الإثنين 07 أبريل 2025
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خارج الحدود

ترامب: لا ننوي تعليق الرسوم الجمركية وقد تكون دائمة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تعليق العمل بالرسوم الجمركية الجديدة على الواردات، التي يتم فرضها على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

 

العمل بالرسوم الجمركية الجديدة

وقال ترامب عندما سُئل عما إذا كانت واشنطن مستعدة لتعليق العمل بهذه الرسوم، خلال لقائه برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض: "نحن لا نبحث في هذا الأمر. لدينا العديد من الدول التي تنوي إبرام صفقات معنا، وستكون صفقات عادلة، وفي بعض الحالات سيدفعون رسومًا جمركية كبيرة".

وأشار إلى أن المفاوضات التجارية قد تُجرى في ظل الرسوم المفروضة بالفعل. وأضاف: "قد تكون هناك رسوم دائمة، وقد تكون هناك مفاوضات، لأن هناك ما نحتاج إليه ليس فقط بسبب الرسوم. نحن بحاجة إلى حدود مفتوحة [للتجارة]".

وكان ترامب قد أعلن في 2 أبريل الجاري، عن فرض رسوم جمركية على منتجات واردة من 185 دولة وإقليم.

                                    

فرض رسوم جمركية على منتجات واردة من 185 دولة وإقليم

وقد دخلت الرسوم العامة بنسبة 10% حيز التنفيذ في 5 أبريل، بينما ستدخل الرسوم الفردية حيز التنفيذ في 9 أبريل.

بالإضافة إلى ذلك، فرضت الإدارة الأمريكية اعتبارا من 3 أبريل رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة.

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