مصرع وإصابة 24 شخصا في حريق مستوصف طبي بطهران (فيديو)

أعلنت السلطات الإيرانية، مساء الإثنين، مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 21 بجروح في حصيلة أوّلية جراء حريق اندلع في مستوصف بمنطقة مشيرية جنوب شرقي طهران.

وقال رئيس مركز الإسعاف في محافظة طهران إن شخصين توفيا في موقع الحريق، فيما توفي طفل يبلغ من العمر 8 سنوات في أثناء نقله إلى المستشفى متأثرًا بإصابته.

كما أكد رئيس مركز الإسعاف أن فرق الإنقاذ دفعت إلى موقع الحادث بـ3 حافلات إسعاف و20 سيارة إسعاف للمساعدة في عمليات الإخلاء.

من جهته، أوضح المتحدث باسم جهاز الإطفاء في طهران أن عدد الوفيات بلغ 3 أشخاص حتى اللحظة، فيما لا تزال عمليات البحث والمتابعة جارية في موقع الحادث.

حریق یک درمانگاه در محله مشیریه



سخنگوی سازمان اورژانس تهران: عصر امروز یک درمانگاه در محله مشیریه دچار آتش‌سوزی شد. با توجه به وسعت حریق، بلافاصله ۷ دستگاه آمبولانس، ۴ دستگاه موتورلانس و۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند pic.twitter.com/0mQaywE23n — خبرگزاری آنا (@ananews_fa) April 7, 2025

ولم تُعلن بعد الأسباب الرسمية وراء اندلاع الحريق، فيما بدأت السلطات تحقيقًا عاجلًا لمعرفة ملابساته.

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