الثلاثاء 08 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصرع وإصابة 24 شخصا في حريق مستوصف طبي بطهران (فيديو)

حريق فى غيران، فيتو
حريق فى غيران، فيتو

أعلنت السلطات الإيرانية، مساء الإثنين، مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 21 بجروح في حصيلة أوّلية جراء حريق اندلع في مستوصف بمنطقة مشيرية جنوب شرقي طهران.

وقال رئيس مركز الإسعاف في محافظة طهران إن شخصين توفيا في موقع الحريق، فيما توفي طفل يبلغ من العمر 8 سنوات في أثناء نقله إلى المستشفى متأثرًا بإصابته.

كما أكد رئيس مركز الإسعاف أن فرق الإنقاذ دفعت إلى موقع الحادث بـ3 حافلات إسعاف و20 سيارة إسعاف للمساعدة في عمليات الإخلاء.

 

من جهته، أوضح المتحدث باسم جهاز الإطفاء في طهران أن عدد الوفيات بلغ 3 أشخاص حتى اللحظة، فيما لا تزال عمليات البحث والمتابعة جارية في موقع الحادث.

ولم تُعلن بعد الأسباب الرسمية وراء اندلاع الحريق، فيما بدأت السلطات تحقيقًا عاجلًا لمعرفة ملابساته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السلطات الايرانية محافظة طهران جهاز الإطفاء في طهران

مواد متعلقة

خامنئي يتنصل من الحوثيين ويرد على ترامب: طهران لا تحتاج إلى وكلاء

الإمارات تسلم طهران رسالة من الرئيس الأمريكي ورد عنيف من خامنئي

النصر يقصي استقلال طهران من دوري أبطال آسيا بثلاثية نظيفة (صور)

في غياب كريستيانو، التشكيل المتوقع للنصر أمام استقلال طهران بدوري أبطال آسيا

الأكثر قراءة

اللحظات الأخيرة لمدير إدارة الباجور مع وزير التعليم قبل وفاته (فيديو)

زوجة ماجد المصري تفاجئه على الهواء بعد "فضيحة" جروب الواتس آب (فيديو)

مفاجأة، زيزو وقع عقود انتقاله للأهلي وحصل على المقابل المالي (فيديو)

بعد تأكيد توقيعه للأهلي، إبراهيم فايق: بكره يوم مهم في قصة زيزو

هالة صدقي عن مشهد صفعها في "إش إش": ماجد المصري إيده مرزبة (فيديو)

مفاجآت صادمة تكشفها تحقيقات حادث سيرك طنطا

تسمم 6 أشخاص بينهم 4 أطفال تناولوا "لحمة وزبادي" في الوادي الجديد

لا للتهجير، زحف مصري على معبر رفح دعما للقضية الفلسطينية (صور)

منوعات

المزيد

كانت بتحاول تنقذ طفل، العثور على ملكة جمال ميانمار مدفونة تحت أنقاض مبنى انهار أثناء الزلزال (صور)

بعد اعتراضها على دعم إسرائيل، مايكروسوفت تطرد المهندسة المغربية ابتهال أبو سعد

السويد تمتنع عن توريد بيض الدجاج إلى الولايات المتحدة

أهالي خان الخليلي يكشفون كواليس زيارة السيسي وماكرون للحي (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الإثنين

سعر كيس السكر في السوبر ماركت اليوم الاثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

دار الإفتاء ترد على دعوى وجوب الجهاد المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 8 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 8 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 8 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية