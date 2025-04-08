إيران تكذب ترامب بشأن وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن

نفت إيران، يوم الإثنين، وجود أي مفاوضات مباشرة جارية حاليًا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن فيها تلك المفاوضات وحذّر طهران من فشلها.

جاء ذلك عبر نفي رسمي على لسان متحدث وزارة الخارجية الإيرانية أوردته وكالة "نور نيوز" التي تتبع "المجلس الأعلى للأمن القومي" في إيران (أعلى هيئة أمنية في البلاد وبيده صلاحيات المفاوضات).

وأكد متحدث الوزارة إسماعيل بقائي أنه "لا توجد أي مفاوضات مباشرة جارية مع الولايات المتحدة"، مضيفًا أن "أي حوار إن حصل سيكون في إطار غير مباشر فقط"، حسب تعبيره.

وفيما يتعلق بما تداولته بعض الجهات الإعلامية حول بدء مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، نفى بقائي هذه الأنباء بشكل قاطع، قائلًا: "هذا الخبر عارٍ من الصحة"، بحسب الوكالة.

فرق المفاوضات

وحول طبيعة المفاوضات، أوضح بقائي: "الفرق بين المفاوضات المباشرة وغير المباشرة هو ما يمكن رؤيته في مسار المفاوضات النووية الإيرانية".

وتابع: "خلال فترة الرئيس الأمريكي السابق، كانت المفاوضات غير المباشرة، وهي نموذج تم تجربته. عدم التوصل إلى نتائج كان بسبب القضايا التي يمكن مناقشتها، وهذا ليس أمرًا غير اعتيادي".

وبشأن الاتهامات الموجهة إلى إيران حول سعيها لتصنيع قنبلة نووية، قال بقائي: "موقف إيران بشأن البرنامج النووي واضح تمامًا. كما أعلن وزير الخارجية في آخر تغريدة له، نحن لا نسعى أبدًا لامتلاك أسلحة نووية. هذا جزء من استراتيجيتنا".

وفي نفس السياق قال مسئولون إيرانيون مطلعون، إن فهم بلادهم للمفاوضات مع الولايات المتحدة يختلف عما وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، مساء أمس الإثنين.



وأوضح المسؤولون لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن ممثلين من طهران وواشنطن يعتزمون الاجتماع في سلطنة عمان، لإجراء محادثات غير مباشرة بشأن البرنامج النووي لإيران.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الإيرانيين قولهم إن طهران ستكون منفتحة على إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة "إذا سارت المفاوضات غير المباشرة بشكل جيد".

وتأتي هذه التصريحات تعليقا على ما قاله ترامب، الذي أشار إلى إن الولايات المتحدة وإيران بدأتا محادثات مباشرة بشأن برنامج طهران النووي، في إعلان مفاجئ بعد أن كان المسؤولون الإيرانيون يرفضون فيما يبدو الدعوات الأمريكية لإجراء مثل هذه المفاوضات.

وكانت إيران قد رفضت مطالب ترامب بأن تتفاوض مباشرة بخصوص برنامجها النووي وإلا تعرضت لقصف، لكنها تركت الباب مفتوحا في البداية أمام إجراء محادثات غير مباشرة.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي في أثناء محادثات مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: "نجري محادثات مباشرة مع إيران، وقد بدأت. وستستمر يوم السبت. لدينا اجتماع مهم للغاية، وسنرى ما يمكن أن يحدث. وأعتقد أن الجميع متفق على أن التوصل إلى اتفاق سيكون أفضل"، لكنه لم يسهب في التفاصيل.

إلا أن ترامب هدد بأن إيران "ستكون في خطر كبير" إن فشلت المفاوضات النووية.

وفاقمت تحذيرات ترامب من عمل عسكري يستهدف إيران التوتر في الشرق الأوسط بعد الحرب المفتوحة في غزة ولبنان، والضربات العسكرية على اليمن، وتغيير القيادة في سوريا وتبادل إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وقال ترامب إنه يفضل التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي على المواجهة العسكرية.

وعلى غرار الرؤساء الأمريكيين من قبله، قال ترامب إنه يتعين عدم السماح لإيران بتطوير سلاح نووي.

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