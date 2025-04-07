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خارج الحدود

بعد إلغاء المؤتمر الصحفي لنتنياهو، ترجيحات بخفض ترامب للرسوم الجمركية على منتجات الاحتلال

ترامب ونتنياهو، فيتو
ترامب ونتنياهو، فيتو

ذكرت وسائل إعلام عبرية، نقلًا عما أسمته مصدر مطلع، أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خفض الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الإسرائيلية، وذلك في ختام اجتماعه المرتقب مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

إلغاء المؤتمر الصحفي بين ترامب ونتنياهو

ويأتي هذا الإعلان المتوقع بخض ترامب الرسوم الجمركية على منتجات الاحتلال، في سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وكان البيت الأبيض، أعلن فى وقت سابق اليوم، عن إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك لترامب ونتنياهو بعد اجتماعهما فى البيت الأبيض، وتم الاكتفاء بالرد على أسئلة الصحفيين فى المكتب البيضاوي.

ترامب يهدد بفرض رسوم إضافية على الصين بنسبة 50%

في تصعيد جديد لأزمة الرسوم الجمركية عالميا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزمه فرض رسوما إضافية بنسبة 50% على المنتجات الصينية، وذلك ابتداءً من 9 أبريل المقبل، ما لم تتراجع الصين عن قرارها بزيادة رسومها بنسبة 34%.

وأكد ترامب، في تصريحات له خلال وقت سابق من اليوم، أن هذه الخطوة تأتي ردًا على ما وصفه بـ"السياسات التجارية غير العادلة" من قبل الصين، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما تعتبره ممارسات تضر بالاقتصاد الأمريكي والصناعة الوطنية.

وأضاف ترامب، أن المفاوضات مع عدد من الدول الأخرى حول الرسوم الجمركية ستبدأ بشكل فوري، في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن التجاري للولايات المتحدة وتحقيق مصالحها الاقتصادية.

ويأتي هذا التصعيد في وقتٍ تشهد فيه الأسواق العالمية توترًا متزايدًا بسبب المخاوف من اندلاع موجة جديدة من النزاعات التجارية بين القوى الكبرى.

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