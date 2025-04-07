وليد الكرتي: لاعبو بيراميدز قادرون على التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

قال المغربي وليد الكرتي لاعب نادي بيراميدز، إن المواجهة التي تجمعه بنظيره الجيش الملكي صعبة بكل تأكيد وبيراميدز سيخوض اللقاء بحذر والفوز في مواجهة الذهاب برباعية لا يعني أي شيء ولا يعني التأهل وما يزال هناك ٩٠ دقيقة أخرى لابد من القتال فيها من أجل تأمين بطاقة التأهل للدور نصف النهائي.

الكرتي عبر عن سعادته البالغة بالتواجد بصحبة بيراميدز في بلده المغرب، وهو كلاعب محترف سيقدم أفضل ما لديه مع فريقه من أجل بلوغ نصف النهائي وتكرار الفوز على الجيش الملكي مجددا في مكناس وبلوغ نصف النهائي.

الكرتي أوضح أن لاعبي بيراميدز لديهم إصرار كبير على الوصول لأبعد نقطة في البطولة، ولذلك هم عازمون على عبور الجيش الملكي، ولدينا اللاعبين الرائعين أصحاب الخبرات، والذين لعبوا من قبل في أجواء جماهيرية كبيرة وسيقدمون أفضل ما لديهم.

موعد مباراة الجيش الملكي وبيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء غد الثلاثاء على الملعب الشرفي في مكناس بإياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتمكن فريق بيراميدز من الفوز على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء الماضى باستاد الدفاع الجوى ضمن لقاءات دوري أبطال إفريقيا.

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