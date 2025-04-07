أمم أفريقيا للناشئين، 8 منتخبات تتأهل لكأس العالم تحت 17 سنة بقطر

أمم أفريقيا للناشئين، أسدل الستار اليوم الإثنين على مباريات دور المجموعات في بطولة امم افريقيا للناشئين تحت 17 سنة، المقامة في المغرب، في الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل الجاري، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للناشئين، التي تستضيفها قطر في نوفمبر المقبل.

8 منتخبات تحجز مقاعدها في مونديال قطر

وبعد إنتهاء مباريات دور المجموعات حجزت المنتخبات الثماني، التي تأهلت للدور ربع النهائي في بطولة امم افريقيا للناشئين بالمغرب مقاعدها في مونديال الناشئين بقطر وهي:

المغرب (أول المجموعة الأولى) وزامبيا (وصيف المجموعة نفسها)

بوركينا فاسو (متصدر المجموعة الثانية) وجنوب إفريقيا (وصيف المجموعة نفسها)

تونس (متصدر المجموعة الثالثة) السنغال (وصيف المجموعة نفسها)

كوت ديفوار (متصدر المجموعة الرابعة) ومالي (وصيف المجموعة نفسها)

منتخب زامبيا للناشئين، فيتو

مصر تواجه أنجولا في ملحق التصفيات

فيما حقق منتخب أنجولا للناشئين فوزا ساحقا على نظيره إفريقيا الوسطى بستة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الرابعة ببطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة

رسميا.. أنجولا تواجه مصر لحسم بطاقة المونديال

بهذا الفوز رفع منتخب أنجولا رصيده إلى 4 نقاط، احتل بها المركز الثالث بالمجموعة الرابعة ببطولة أمم إفريقيا للناشئين، ليلتقي رسميا مع منتخب مصر في ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم للناشئين، حيث يتأهل الفائز منهما مباشرة لمونديال الناشئين بقطر.

موعد مباراة مصر وأنجولا في ملحق كأس العالم للناشئين

وتقام مباراة منتخب مصر للناشئين أمام نظيره الأنجولي يوم السبت المقبل 12 أبريل الجاري، والفائز فيها يتأهل مباشرة لبطولة كأس العالم، التي تستضيفها قطر في نوفمبر المقبل، وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري في نقل مباريات أمم إفريقيا للناشئين.

كما يلتقي منتخب أوغندا ثالث المجموعة الأولى مع جامبيا ثالث المجموعة الثانية في ملحق التصفيات لتحديد المتأهل منهما لكأس العالم بقطر.

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