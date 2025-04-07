الفرصة الأخيرة.. منتخب الناشئين على بعد خطوة واحدة من مونديال قطر.. الفراعنة الصغار يودعون أمم إفريقيا من دور المجموعات.. وينتظرون ثالث المجموعة الرابعة في ملحق التصفيات

حقق منتخب الناشئين تحت 17 سنة، فوز صعبا على حساب نظيره الكاميروني بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما أمس الأحد، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا للناشئين، المقامة حاليا في المغرب، ولمؤهلة لنهائيات كأس العالم للناشئين، التي تستضيفها قطر في شهر نوفمبر المقبل.

منتخب مصر للناشئين، فيتو

أول فوز لمنتخب مصر

فوز منتخب مصر للناشئين على نظيره الكاميروني هو الأول للفراعنة في بطولة أمم إفريقيا بالمغرب، حيث خسر في الجولة الأولى أمام جنوب افريقيا 4-3، ثم خسر الجولة الثانية بدور المجموعات أمام بوركينا فاسو بهدفين لهدف، قبل أن يفوز اليوم على الكاميرون 2-1 ليحصد أول ثلاث نقاط في البطولة، ويحتل المركز الثالث خلف المنتخب البوركيني المتصدر، ثم جنوب إفريقيا وصيف المجموعة.

منتخب بوركينا فاسو، فيتو

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على الكاميرون

الأول: بوركينا فاسو - 9 نقاط

الثاني: جنوب إفريقيا - 4 نقاط

الثالث: مصر - 3 نقاط

الرابع: الكاميرون - نقطة واحدة

منتخب مصر للناشئين، فيتو

منتخب مصر يودع أمم إفريقيا

رغم الفوز على الكاميرون، إلا أن منتخب مصر للناشئين ودع بطولة أمم إفريقيا تحت 17 عامًا من بشكل مهين من دور المجموعات، بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية، كما أنه فشل في التأهل للدور ربع النهائي في البطولة، أي أنه لن يكون ضمن الفرق الثماني التي تأهلت لهذا الدور، وبالتالي فإنه سيحتل الترتيب التاسع أو العاشر بين المنتخبات الستة عشر التي شاركت في البطولة، وهو مرتبط بنتيجة مباراته القادمة أمام ثالث لمجموعة الرابعة في ملحق التصفيات، وهو مركز لا يليق بسمعة الكرة المصرية ومكانتها وريادتها داخل القارة السمراء، الأمر الذي مثل صدمة كبيرة لجماهير الكرة المصرية

منتخب مصر على بعد خطوة من كأس العالم

الفوز على الكاميرون أبقى على فرصة منتخب مصر للناشئين، في التأهل لمونديال الناشئين بقطر، حيث حل بالمركز الثالث في المجموعة الثانية، ومن ثم سيواجه ثالث المجموعة الرابعة، والفائز منهما سيتأهل مباشرة لبطولة كأس العالم تحت 17 عامًا بقطر.

منتخب أنجولا للناشئين، فيتو

منافس مصر المحتمل في ملحق كأس العالم

وينتظر منتخب مصر التعرف على منافسه في ملحق كأس العالم، مساء اليوم الإثنين، حيث تنحصر الخيارات بين كوت ديفوار (4 نقاط) وأنجولا (نقطة وحيدة) وأفريقيا الوسطى (دون نقاط)، في انتظار نتائج مباريات المنتخبات الثلاثة في الجولة الأخيرة من مجموعات كأس أمم أفريقيا.

ويحتاج منتخب أفريقيا الوسطى إلى الفوز على أنجولا، بينما يتأهل منتخب كوت ديفوار مباشرة إلى كأس العالم دون خوض الملحق الفاصل، حال حصوله على نقطة واحدة أمام منتخب مالي الذي حسم صدارة المجموعة الرابعة بالفعل وضمن مبكرا بطاقة التأهل لمونديال قطر.

محمد ابراهيم مدرب عام منتخب الناشئين، فيتو

مدرب الفرعنة: أنجولا الأقرب لمواجهتنا

وتوقع محمد إبراهيم، المدرب العام لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، إن منتخب أنجولا هو الأقرب لمواجهة منتخبنا الوطني للناشئين، في ملحق التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2025، المقرر إقامتها في قطر بشهر نوفمبر المقبل.

أضاف محمد إبراهيم في تصريحات خاصة لفيتو، أن مواجهات اليوم الإثنين في الجولة الختامية بدور المجموعات بالمجموعة الرابعة ببطولة أمم إفريقيا للناشئين، ستحسم منافس مصر في ملحق التصفيات المؤهلة لمونديال قطر، مشيرا إلى أنه من خلال متابعة فرق المجموعة الرابعة في الجولتين الأولى والثانية، يبدو المنتخب الأنجولي هو الأقرب لاحتلال المركز الثالث بهذه المجموعة ومواجهة مصر في المباراة الفاصلة لتحديد أي منهما سيتأهل للمونديال.

أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين، فيتو

حفظ ماء الوجه للكرة المصرية

تمثل المبارة الفاصلة لمنتخب مصر أمام ثالث المجموعة الرابعة، في ملحق التصفيات المؤهلة لمونديال قطر، الفرصة الأخيرة أمام الجهاز الفني للفراعنة الصغار لحفظ ماء الوجه للكرة المصرية، بعد الخروج المهين للفريق بطولة أمم إفريقيا وإحتلال مركز متأخر خلف المنتخبات الثماني التي تأهلت لربع نهائي البطولة

كما أن الفوز في المبارة الفاصلة والتأهل لمونديال قطر، سيحفظ ماء وجه الجهاز الفني أيضا بقيادة أحمد الكاس، خاصة أن الجميع يدرك أنه لولا قرار الفيفا بزيادة عدد المنتخبات الافريقية المشاركة في مونديال قطر إلى 10 منتخبات، لكان منتخب مصر في طريق عودته إلى القاهرة خالي الوفاض، وهو الأمر الذي تأجل مؤقتا حتى يوم 12 أبريل الجاري موعد المبارة الفاصلة المؤهلة للمونديال

الكاس: هذا الجيل يستحق بلوغ المونديال

وفي تصريحاته بعد الفوز على الكاميرون، قال الكاس أن منتخب مصر كان يحتاج مكسبا معنويا من أجل العودة من جديد، وأنه لديه ثقة كبيرة في اللاعبين ويتحدث معهم باستمرار لتحقيق حلم التأهل لكأس العالم، مشددا على أنه لا يزال هناك خطوة من أجل التأهل وسنقاتل حتى النفس الأخير، وطالب الجماهير المصرية بدعم الفريق، لأن هذا الجيل يستحق بلوغ المونديال

موعد مباراة مصر في ملحق كأس العالم للناشئين

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا للناشئين بالمغرب، يوم 12 أبريل الجاري موعدا، لمباراة ملحق التصفيات بين منتخب مصر وثالث المجموعة الرابعة، ويتأهل الفائز منهما مباشرة لبطولة كأس العالم بقطر في نوفمبر المقبل

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