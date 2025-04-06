روما ويوفنتوس يتعادلان 1-1 في قمة الدوري الإيطالي

تعادل فريق روما، مع نظيره يوفنتوس بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الإيطالي.

افتتح يوفنتوس التسجيل عن طريق مانويل لوكاتيلي في الدقيقة 40، فيما تعادل روما عن طريق إلدور شومورودوف في الدقيقة 48.

تشكيل روما ضد يوفنتوس

تشكيل يوفنتوس ضد روما

في حراسة المرمى: ميشيل دي جريجوريو

في خط الدفاع: ليويد كيلي، ريناتو فيغا، فيدريكو غاتي

في خط الوسط: وستون مكيني، كيرفين تورام، مانويل لوكاتيلي، نيكولاس جونزاليس

في خط الهجوم: تيون كووبميينيرز، كينان يلدز، دوشان فلاهوفيتش.

روما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

بهذه النتيجة يحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 55 نقطة، بفارق 3 نقاط عن روما صاحب المركز السابع، مما جعل المواجهة أكثر إثارة، أيضا بالنظر لتاريخ واسم الناديين.

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