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رياضة

كاف يطلب توضيحا من الزمالك بشأن شغب جماهيره في جنوب أفريقيا

جماهير الزمالك
جماهير الزمالك

تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يطلب فيه توضيح أسباب التصرفات التي قامت بها  مجموعتان من الجماهير قبل مباراة الزمالك أمام فريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي أقيمت في كيب تاون يوم الأربعاء الماضي، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

و استفسر " كاف" عن حضور أعداد من الجماهير الزملكاوية للتدريب الأخير للفريق على ملعب المباراة.

وأشار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في خطابه إلى أنه يريد من نادي الزمالك معرفة التفاصيل الكاملة  للأحداث قبل المباراة، مع تأكيد الاتحاد القاري خلال خطابه للزمالك على أن الواقعة مرت بسلام ولم تحدث أي إصابات بين الجماهير سواء القادمين من مصر  لمؤازرة الزمالك، أو المقيمين في جنوب أفريقيا، وأوضح "كاف" أن ما حدث لم يؤثر على سير المباراة وانتهائها بشكل طبيعي.

ومنح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مهلة لنادي الزمالك لمدة أسبوع للرد على خطاب "كاف".

وحدثت “خناقة” بين جماهير الزمالك في مباراة ستيلينبوش في جنوب أفريقيا وأثارت جدلا واسعا. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي يوم الأربعاء المقبل في إياب دور الـ 8 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره ستيلينبوش الجنوب إفريقي يوم الأربعاء الماضي، بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد كيب تاون في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

 

موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي في الكونفدرالية 

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة بين الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي يوم الأربعاء المقبل على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وستيلنبوش الجنوب أفريقي 

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك، فيتو 
الزمالك، فيتو 

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو استنئاف التدريبات اليوم الاثنين على ملعب النادي، دون الحصول على راحة، بعد خوض مباراة مودرن سبورت اليوم في بطولة كأس عاصمة مصر.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره مودرن سبورت، بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد على ستاد القاهرة الدولي في بطولة كأس عاصمة مصر.

بهذه النتيجة يواصل الزمالك السقوط في كأس عاصمة مصر، بعد التعادل في مباراته الأولى بالبطولة أمام الجونة ثم الخسارة أمام بتروجت قبل أن يتعادل سلبيا اليوم أمام مودرن سبورت.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

1- بتروجيت 12 

2- الجونة 4 نقاط 

3- مودرن سبورت 4 نقاط 

4- الزمالك نقطتين 

5- سموحة بدون نقاط 

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