الأحد 06 أبريل 2025
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رياضة

شوط أول سلبي بين الزمالك ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر

الزمالك
الزمالك

تعادل فريق الزمالك مع نظيره مودرن سبورت، بنتيجة 0-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي في بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل الزمالك ضد مودرن سبورت

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج - أحمد حسام – مصطفى الزناري –  أحمد محمود.

خط الوسط:  محمود جهاد -سيف فاروق جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

خط الهجوم:  محمد حمدي – ناصر منسي – ناصر ماهر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود الشناوي وجيفرسون كوستا وحسام عاشور التقي ومهاب ياسر ومحمد السيد وحازم أسامة وأيمن أمير عبد العزيز وسيدي ندياي

تشكيل مودرن سبورت أمام الزمالك بكأس عاصمة مصر

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد يحيى 

خط الدفاع: أحمد أيمن، علي الفيل، جوناثان نجويم، محمود شعبان

خط الوسط: وليد علي، محمد صبري، أحمد كباكا، محمد مسعد، عبد الرحمن شيكا

هجوم: أرنولد ايبا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، عبد الله حافظ، أحمد مصطفى، مصطفى صبحي، فيجيري، علي زعزع، خالد رضا، ضياء السيد، عبد الرحمن رشدان.

مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

1- بتروجيت 

2- الجونة 

3- مودرن سبورت 

4- الزمالك 

5- سموحة 

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