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اقتصاد

ساويرس ينعي رجل الأعمال ميشيل أحد: أحب الحياة وعاش سعيدا بإسعاد الناس حوله

نجيب ساويرس، فيتو
نجيب ساويرس، فيتو

نعى رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، ميشيل أحد الذي توفي أمس الأحد.

وكتب ساويرس في تدوينة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة إكس: أحب الحياة وعاش سعيدا بإسعاد الناس حوله، تميز بالطيبة والابتسامة اللطيفة، سعدت بصداقته وحزنت لفراقه خالص العزاء لأخيه وعائلته.

وأدت اليوم أسرة وأصدقاء رجل الأعمال ميشيل أحد، صلاة الجناز بالكاتدرائية اليونانية بمنطقة المنشية وسط الإسكندرية، بعد أن توفي أمس في أحد المستشفيات بعد صراع مع المرض.

 

رجل الأعمال ميشيل أحد

 

وميشيل أحد رجل الأعمال السكندري، بدأ حياته تاجر أدوات كهربائية في شارع السبع بنات بالإسكندرية والمناطق الأخرى، وهو صاحب توكيل ومصانع "Bticino" في مصر، كما يمتلك مجموعة نادرة من السيارات تشمل ماركات رولز رويس وبوجاتي وفيراري ومرسيدس، وهو أيضًا صاحب أشهر جراج سيارات فريدة  في الإسكندرية.

 

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