الكنيسة اليونانية بالإسكندرية تستعد لصلاة الجنازة على ميشيل أحد (صور)

توافد قبل قليل عدد كبير من أسرة وأصدقاء رجل الأعمال ميشيل أحد، على الكاتدرائية اليونانية بمنطقة المنشية وسط الإسكندرية، لأداء صلاة الجنازة عليه بعد أن توفي أمس في إحدى المستشفيات بعد صراع مع المرض، واستعدت الكنيسة لاستقبال الجثمان والمشييعن لأداء صلاة الجنازة.

وصول جثمان ميشيل أحد

ووصل جثمان ميشيل أُحد إلى الكاتدرائية اليونانية بالإسكندرية، لأداء صلاة الجناز عليه ودفنه بمقابر العائلة في منطقة الشاطبي.



وأعلنت أسرة رجل الأعمال الراحل ميشيل أحد تشييع جثمانه اليوم، وتلقى العزاء بالكاتدرائية اليونانية بالإسكندرية شارع 106 كنيسة اليونان الساعة 3 ظهرا.

وميشيل أحد رجل الأعمال السكندري، قد بدأ حياته كتاجر أدوات كهربائية في شارع السبع بنات بالإسكندرية والمناطق الأخرى، وهو صاحب توكيل ومصانع "Bticino" في مصر، كما يمتلك مجموعة نادرة من السيارات تشمل ماركات رولز رويس وبوجاتي وفيراري ومرسيدس، وهو أيضًا صاحب أشهر جراج سيارات فريده في الإسكندرية.

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