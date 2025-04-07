صاحب مقهى أم كلثوم يتحدث عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وماكرون (فيديو وصور)

في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى حي خان الخليلي العريق بالقاهرة، توجّه الزعيمان إلى مقهى "أم كلثوم" الشهير بحي الجمالية، حيث تناولا الشاي وسط أجواء مصرية أصيلة امتزجت فيها الأحاديث الودية والنقاشات المثمرة، فيما بدا واضحًا انبهار الرئيس الفرنسي بسحر المكان وعبق التراث المصري.

وفي هذا الصدد، التقت عدسة فيتو مع صاحب مقهى أم كلثوم، التي شهدت لقاء الزعيمين.

قهوة ام كلثوم

وقال مجدي، صاحب كافية أم كلثوم، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون كانت مرتبة مسبقًا بساعات، وكانوا في كامل الاستعداد لاستقبالهم.

وأضاف أن المفاجأة كانت عندما دخل الرئيسان إلى المقهى وجلسا بين الناس والعائلات كأي شخص عادي.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان سعيدًا جدًا لوجوده وسط المواطنين.

وتابع أن جميع الأشخاص الذين كانوا بجوار الرئيس كانوا في غاية السعادة لرؤية الرئيسين يتحدثان ويضحكان في الحي الفاطمي، الذي يتمتع بالتاريخ والأصالة.

كما أضاف أن أبناء الحي كانوا في غاية السعادة لرؤية "الرئيس ابن منطقتهم".

قهوة أم كلثوم

وفيما يتعلق باستقبال المقهى للرئيسين

قال مجدي إن الزبائن والعاملين في المقهى استقبلوا الزعيمين وضيوفهما بسعادة كبيرة.

وأوضح أن الناس لم تصدق نفسها من الفرحة، كما أن لهذه الزيارة تأثير إيجابي عليهم، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مبتسمًا وسعيدًا باستقبال المواطنين لهم.

قهوة أم كلثوم

أما بالنسبة للمشروبات التي تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

فقد طلبا شايًا أخضر وشايًا أحمر، وأثناء تناولهما المشروبات، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يشرح لنظيره الفرنسي تفاصيل المكان وكل ركن فيه، ويعرفه بهوية الأشخاص الذين تظهر صورهم على الجدران، مثل صورة أم كلثوم.

وفي ختام حديثه، وجه مجدي رسالة إلى رئيس الجمهورية قائلًا: "ربنا يعينك على البلد التي أنت مخلص لها، ويوفقك في توصيل رسالة للعالم بأن مصر هي بلد الأمن والأمان".

زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيرة الفرنسي لحي الجمالية والحسين



واصطحب الرئيس السيسي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولة ساحرة بمنطقة الحسين وخان الخليلي.

وبدأت الجولة بزيارة مسجد الإمام الحسين، حيث استعرض الرئيسان أعمال الترميم التي طالت المسجد والمنطقة المحيطة به في إطار جهود الدولة المصرية للحفاظ على التراث الإسلامي والتاريخي حيث أبدى الرئيس الفرنسي إعجابه بجمال المكان وطابعه الروحاني الفريد.



كما توجه الرئيسان بعد ذلك إلى سوق خان الخليلي، حيث قاما بجولة وسط أجواء شعبية وتاريخية وشاهدا الحرف اليدوية المصرية الأصيلة.

والتقط عدد من المصريين صور السيلفي مع الرئيسين وسط هتافات “بنحبك يا ريس..بنحبك يا سيسي”.



كما قام الرئيسان بتحية المصريين المتواجدين في شوارع القاهرة.

واختتمت الجولة بتناول عشاء في مطعم نجيب محفوظ الذي يحمل اسم الأديب العالمي الحائز على جائزة نوبل ويجمع بين الأجواء التراثية الراقية والمذاق المصري الأصيل.

واستهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته الرسمية لمصر، بجولة داخل المتحف المصري الكبير حيث شاهد القطع الأثرية وتفقد قاعات العرض الرئيسية.



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