ماكرون: مصر أقدم حضارات العالم وهذا كنزها الحقيقي

شهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية.



وقال ماكرون خلال كلمته من جامعة القاهرة:"نأتي الي مصر نخاطب شبابها ونتحدث عن أقدم حضارات العالم وأكثر البلاد شبابا وهذا التناقض الذي نراه في مصر، رأس المال البشري مهم في مصر، وأعبر عن امتناني وثقتي في كل من يساهمون في تعزيز التعاون الجامعي بين مصر وفرنسا، وشراكتنا قديمة وفي مجال علم المصريات هناك أقسام للبحوث، نرى مصر مدهشة بإمكانياتها الأكاديمية على مستوى الجودة ونشاط الابتكار وهي الأولى في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط وهي في طليعة البرامج الدراسية".

وأضاف:"نفخر بشراكتنا مع مصر، ولدينا بالفعل نحو 50 درجة مزدوجة و42 بروتوكول تم توقيعها، وإطلاق 70 برنامجا، وهناك الآلاف من الطلاب المصريين يأتون إلي فرنسا لاستكمال تعليمهم، وسنعمل الفترة المقبلة على استقبال المزيد من الطلاب المصريين".



ولفت إلي أن الجامعة الفرنسية في مصر تستعد لاستقبال 7 آلاف طالب بعد عدة أشهر، وستستقبل آلاف الطلاب من دول إفريقيا.

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