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رياضة

الدوري التركي، بشتكاش يخطف تعادلا مثيرا من قاسم باشا

بشكتاش وقاسم باشا
بشكتاش وقاسم باشا

الدوري التركي، تعادل فريق قاسم باشا مع نظيره بشكتاش بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب رجب طيب أوردغان، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري التركي الممتاز. 

افتتح قاسم باشا التسجيل عن طريق مرتضى بن وناس في الدقيقة 14،  قبل أن يتعادل بشكتاش في الدقيقة 90 من ركلة جزاء سددها بنجاح جيدسون فيرنانديز. 

 

تشكيل قاسم باشا ضد بشكتاش

تشكيل بشكتاش ضد قاسم باشا 

 

جالطة سراي يتهم مورينيو بالعنصرية بعد ديربي الدوري التركي

اتهم نادي جالطة سراي، البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة، بالعنصرية بعد قمة الدوري التركي التي جمعت الفريقين أمس الإثنين، وانتهت بالتعادل السلبي.

وعقب المباراة أطلق جوزيه مورينيو تصريحات اعتبرها منافسه أنها عنصرية، حيث قال بعد ديربي اسطنبول: "دكة بدلاء جالطة سراي كانوا يقفزون مثل القردة".

ورد نادي جالطة سراي في بيان رسمي، أكد من خلاله اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المدرب البرتغالي، حيث أكد البيان: "منذ بداية مهمته في تركيا، أصدر مدرب فناربخشة جوزيه مورينيو تصريحات مهينة للشعب التركي، وتصاعدت حدة التصريحات بعد تعليقات غير أخلاقية عقب مباراتنا أمامه".

وأضاف: "تلك التصريحات لا يمكن اعتبارها تصرف إنساني، بشكل لا لبس فيه. وبالتالي نحن نعلم نيتنا الشروع في إجراءات جنائية بشأن التصريحات التي أدلى بها المدرب، وهي تصريحات عنصرية بشكل واضح، وبناء على ذلك، سنقدم شكوى للاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم".

 

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