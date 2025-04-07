كوت ديفوار يضرب مالي برباعية في أمم أفريقيا للناشئين

أمم إفريقيا للناشئين، فاز منتخب كوت ديفوار، على نظيره منتخب مالي بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين، في ختام دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا للناشئين المقامة حاليا في المغرب.

بهذه النتيجة تتأهل كوت ديفوار إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية كمتصدر للمجموعة.

تشكيل مالي ضد كوت ديفوار

تشكيل كوت ديفوار ضد مالي

فيما حقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة فوزا صعبا، على حساب نظيره منتخب الكاميرون بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، في ختام دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا للناشئين المقامة حاليا في المغرب.

تقدم الكاميرون بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 34 سددها أندريي مينيي أرضية على يمين حارس منتخبنا إلى داخل الشباك.

وتعادل منتخب مصر عن طريق حمزه عبد الكريم من ضربة جزاء سددها اللاعب بقوة وبصورة رائعة الى داخل الشباك.

ونجح عبد العزيز الزغبي في إحراز لهدف لثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 68، وجاء الهدف بعد عرضية داخل منطقة الجزاء وراسية من حمزه عبد الكريم في ظل خروج خاطئ من حارس الكاميرون وصلت عند الزغبي سددها قوية داخل الشباك في المرمى الخالي من الحارس

وأعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، تشكيلة فريقه لمواجهة منتخب الكاميرون.

تشكيل منتخب مصر أمام الكاميرون

دخل منتخب مصر للناشئين مباراته أمام الكاميرون بتشكيل مكون من:

تشكيل مصر أمام الكاميرون، فيتو

منتخب مصر كأس العالم للناشئين في قطر

وجدد منتخب مصر تحت 17 سنة، فرصته في التأهل لمونديال الناشئين بقطر وذلك بعد الفوز الليلة على الكاميرون 2-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، حيث إرتقى للمركز الثالث في المجموعة، ومن ثم سيواجه ثالث المجموعة الرابعة، والفائز منهما سيتأهل لبطولة كأس العالم تحت 17 عامًا بقطر.

منتخب مصر يتلقى خسارته الثانية أمام بوركينا فاسو

كان خسر منتخب مصر أمام بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي، ضمن مواجهات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما المقامة في المغرب في الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل.

منتخب مصر يخسر أمام جنوب أفريقيا

وخسر منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام نظيره جنوب أفريقيا، 4-3، في اللقاء الذي جمع الفريقين الأحد الماضي على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، ضمن مواجهات الجولة الأولى من بطولة أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

مجموعة مصر في أمم أفريقيا للناشئين

وأوقعت قرعة بطولة أمم أفريقيا للناشئين منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو والكاميرون.

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