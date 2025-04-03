الطريق لمونديال الناشئين بقطر.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر قبل مواجهتي بوركينا فاسو والكاميرون.. وتاريخ الفراعنة بكأس العالم

يسعى منتخب مصر تحت 17 عامًا، بقيادة أحمد الكأس لحجز مقعده في بطولة كأس العالم للناشئين، التي ستقام في قطر خلال العام الجاري، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة بعد قرار فيفا بزيادة المنتخبات المشاركة بالمونديال.

وتشهد بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين بالمغرب لأول مرة منذ انطلاقها عام 1995 فى مالي مشاركة 16 منتخبًا بعدما قرر الكاف زيادة عدد المنتخبات على خلفية قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم رفع عدد منتخبات مونديال الناشئين في قطر إلى 48 وما ترتب عليه من وصول مقاعد "قارة المواهب" إلى 10 بدلًا من 4 مقاعد في النسخ الماضية.

وتعد بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة، هي بوابة الفراعنة للوصول إلى مونديال الناشئين، حيث يصعد 10 منتخبات من المسابقة إلى كأس العالم.

ويلعب منتخبا مصر وجنوب أفريقيا في المجموعة الثانية، التي تضم إلى جوارهما كلا من بوركينا فاسو والكاميرون.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب.

ويبحث منتخب مصر عن الفوز الأول له في البطولة بعدما تلقى هزيمة من منتخب جنوب أفريقيا في الجولة الأولى بنتيجة 4-3.

مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين

- 31 مارس.. مصر ضد جنوب أفريقيا 3-4 (انتهت)

- 3 أبريل.. مصر ضد بوركينا فاسو "السابعة مساء"

- 6 مارس.. مصر ضد الكاميرون "السابعة مساء"



وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن عن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم تحت 17 عامًا بقطر، إلى 10 منتخبات لأول مرة في تاريخ القارة السمراء.

سيناريوهات تأهل منتخب الناشئين لمونديال قطر

ويمتلك منتخب مصر للناشئين 3 سيناريوهات للوصول إلى المونديال، حيث من المقرر أن تتأهل المنتخبات أصحاب المركزين الأولى والثاني في المجموعات الأربعة بشكل مباشر نحو المونديال.

وفي المقابل ستتواجه المنتخبات التي ستحتل المركز الثالث وجهًا لوجه، حيث يواجه ثالث المجموعة الأولى نظيره ثالث المجموعة الثالثة، بينما يلتقي ثالث المجموعة الثانية مع نظيره في الرابعة، ويتأهل المنتخبين الفائزين في المباراتين نحو كأس العالم للناشئين، وبالتالي سيتأهل المنتخب الوطني حال احتلاله صدارة أو وصافة مجموعته، بينما سيحتاج للفوز بمباراة فاصلة ضد ثالث المجموعة الرابعة حال حلوله ثالثًا بجدول ترتيب مجموعته.

مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة

المجموعة الأولى: المغرب (المضيف)، أوغندا، تنزانيا، زامبيا

المجموعة الثانية: بوركينا فاسو، الكاميرون، جنوب أفريقيا، مصر

المجموعة الثالثة: السنغال، جامبيا، الصومال، تونس

المجموعة الرابعة: مالي، أنجولا، كوت ديفوار، جمهورية أفريقيا الوسطى

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الأربع الموجودة للتواجد في الأدوار الإقصائية بداية من ربع النهائي.

وكان منتخب مصر توج بهذه البطولة مرة واحدة فقط عام 1997، كما تواجد في المركز الرابع مرة واحدة أيضا عام 2003، ويظل منتخب غانا صاحب الصدارة كأكثر المنتخبات تتويجا باللقب رفقة كلا من: "نيجيريا، مالي، الكاميرون، جامبيا" برصيد لقبين لكلا منهم أما المنتخبات صاحبة اللقب الوحيد في هذه البطولة: "مصر، بوركينا فاسو، كوت ديفوار والسنغال".

قائمة منتخب مصر للناشئين

عمر عبدالعزيز - عمرو عادل- ياسين حاتم -عمر محمد كمال - نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - أدهم فريد - آدم محمد - مهند الشامي - أحمد إيهاب - محمد شحاتة -حمزة عبدالكريم - بلال عطية - عبد الرحمن أبو اليزيد - معاذ فوزي - عمر العدوي - عبدالعزيز الزغبي - فارس فخري - إبراهيم السيد -أنس رشدي - يوسف تامر - زياد أيوب -باسل مدحت - يوسف وجيه -محمود شاكر.

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر كلا من أحمد الكأس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا اداريا، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، وسالم حنيش محلل أداء، والدكتور قاسم قدري مخططا للأحمال، ومحمد الصايغ منسقا إعلاميا، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.

يذكر أن منتخب مصر توج بلقب أمم أفريقيا للناشئين مرة وحيدة عام 1997، منذ 28 عامًا، التي أقيمت في بوتسوانا، عقب الفوز على مالي في المباراة النهائية بهدف نظيف، بقيادة المدير الفني الراحل محمد علي.

تاريخ مصر في مونديال الناشئين

وتأهل منتخب مصر لمونديال الناشئين في مناسبتين فقط، الأولى كانت عام 1987، التي أقيمت في كندا، وودع الفراعنة البطولة من دور المجموعات برصيد نقطتين فقط.

وكانت المرة الثانية والأخيرة التي شارك بها منتخب مصر تحت 17 عامًا في المونديال، بنسخة عام 1997 التي أقيمت على أراضي الفراعنة.

وصعد المنتخب الوطني بتلك النسخة لدور ربع النهائي، بعد احتلاله وصافة المجموعة الأولى خلف المنتخب الألماني، قبل أن يودع المسابقة على يد إسبانيا بالخسارة بنتيجة 2-1.

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