منتخب مصر للناشئين يواجه الكاميرون اليوم في بطولة أمم أفريقيا

أمم إفريقيا للناشئين، يدخل منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، اليوم مواجهة صعبة ومصيرية، عندما يواجه نظيره منتخب الكاميرون، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات، ببطولة أمم أفريقيا للناشئين المقامة حاليا في المغرب، والمؤهلة لكأس العالم للناشئين بقطر في نوفمر المقبل.

لقاء الفرصة الأخيرة للفراعنة

مباراة منتخب مصر للناشئين أمام نظيره الكاميروني، الليلة، تمثل الفرصة الأخيرة أمام الفراعنة الصغار من أجل بلوغ حلم المونديال، المقرر انطلاقه في قطر نوفمبر المقبل.

الفوز وحده يضمن لمنتخب مصر احتلال المركز الثالث في مجموعته، ليشارك في ملحق أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث في دور المجموعات، حيث ينتزعان البطاقتين التاسعة والعاشرة بين المنتخبات العشرة، التي تمثل أفريقيا في مونديال الناشئين، أما في حال الخسارة أو التعادل أمام الكاميرون، فسيحزم حقائبه ويجر أذيال الخيبة في طريق العودة إلى المحروسة.

أحمد الكاس، فيتو

موعد مباراة مصر والكاميرون والقناة الناقلة

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر للناشئين نظيره الكاميروني اليوم الأحد 6 إبريل في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت المغرب، وتنقلها شبكة بي إن سبورت على الهواء مباشرة

وضمن منتخب بوركينافاسو التأهل لكأس العالم بعد احتلاله صدارة المجموعة.

منتخب مصر يتلقى خسارته الثانية أمام بوركينا فاسو

وخسر منتخب مصر أمام بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي، ضمن مواجهات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما المقامة في المغرب في الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل.

منتخب مصر يخسر أمام جنوب أفريقيا

وخسر منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام نظيره جنوب أفريقيا، 4-3، في اللقاء الذي جمع الفريقين الأحد الماضي على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، ضمن مواجهات الجولة الأولى من بطولة أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

مجموعة مصر في أمم أفريقيا للناشئين

وأوقعت قرعة بطولة أمم أفريقيا للناشئين منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو والكاميرون.

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