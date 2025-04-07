مدير مطعم نجيب محفوظ يكشف كواليس زيارة السيسي وماكرون (فيديو وصور)

في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى حي خان الخليلي العريق بالقاهرة، توجّه الزعيمان إلى مطعم "نجيب محفوظ" الشهير بحي الجمالية، حيث تناولا العشاء وسط أجواء مصرية أصيلة، امتزجت فيها الأحاديث الودية والنقاشات المثمرة، فيما بدا واضحًا انبهار الرئيس الفرنسي بسحر المكان، وعبق التراث المصري.

وفي هذا الصدد، التقت عدسة فيتو مع مدير مطعم نجيب محفوظ، الذي شهد لقاء الزعيمين.





أكد الأستاذ أشرف، مدير مطعم نجيب محفوظ، لموقع "فيتو" أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المطعم كانت مُعدة مسبقًا منذ نحو أسبوع، وقد جرى تنظيمها بدقة وعلى أعلى مستوى من التنسيق.

وأضاف أنه تم إبلاغ إدارة المطعم بموعد الزيارة يوم الأربعاء الماضي، مشيرًا إلى أن اختيار مطعم نجيب محفوظ جاء لكونه واحدًا من أبرز المعالم التراثية في قلب حي الجمالية وخان الخليلي.

وأضاف أشرف: "نفخر بهذه الزيارة، والحمد لله تمكنا من تقديم كل شيء بشكل مناسب ومرتب".

ووجه رسالة إلى رئيس الجمهورية قائلًا: "تشرفنا بهذه الزيارة، وقد أسعدتنا بزيارتكم لحي الجمالية ولمطعم نجيب محفوظ بالتحديد، وهذه الزيارة زادتنا شرفًا ورونقًا".

وذكر أن جميع الوزراء والمرافقين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كانوا من بين الأفراد الذين تواجدوا داخل المطعم.

وأفاد الأستاذ أشرف بأن الضيوف استمتعوا بتشكيلة متنوعة من المقبلات الساخنة والباردة، إلى جانب أطباق مصرية تقليدية، ومجموعة من المشويات والحلويات الشرقية التي نالت إعجابهم.



وأوضح أن التنسيق مع القصر الرئاسي كان واضحًا في مستوى الخدمة المقدمة، والتي جاءت على درجة عالية من الاحتراف والتنظيم.



ووصف الزيارة بأنها كانت ممتعة ومثمرة، معربًا عن سعادته الكبيرة باستضافة هذا الحدث، مشيرًا إلى أن الزيارة حملت رسالة واضحة للمواطنين.



وأضاف قائلًا: "دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد واجب وطني لا يقبل الجدل، ويجب علينا جميعًا الوقوف إلى جانب القيادة والدولة ومساندة قراراتها بكل إخلاص. لا تدعوا أحدًا يعبث بأفكاركم أو يشوش وعيكم، فنحن مصريون حتى النخاع، وأدعو الجميع للالتفاف حول رئيس الجمهورية بكل ثقة ووحدة."

وكان الرئيس السيسي قد اصطحب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولة ساحرة بمنطقة الحسين وخان الخليلي.

وبدأت الجولة بزيارة مسجد الإمام الحسين، حيث استعرض الرئيسان أعمال الترميم التي طالت المسجد والمنطقة المحيطة به، في إطار جهود الدولة المصرية للحفاظ على التراث الإسلامي والتاريخي، حيث أبدى الرئيس الفرنسي إعجابه بجمال المكان وطابعه الروحاني الفريد.

كما توجه الرئيسان بعد ذلك إلى سوق خان الخليلي، حيث قاما بجولة وسط أجواء شعبية وتاريخية وشاهدا الحرف اليدوية المصرية الأصيلة.

والتقط عدد من المصريين صور السيلفي مع الرئيسين وسط هتافات “بنحبك يا ريس..بنحبك يا سيسي”.

كما قام الرئيسان بتحية المصريين المتواجدين في شوارع القاهرة.

وقد استهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته الرسمية لمصر، بجولة داخل المتحف المصري الكبير حيث شاهد القطع الأثرية وتفقد قاعات العرض الرئيسية.

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