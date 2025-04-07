الإثنين 07 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

احذر الطريق مراقب، رادارات المرور تلتقط 25 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة

.رادارات المرور
.رادارات المرور

شن ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن تحرير مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 34 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة،  مخالفات السير بدون تراخيص، ومخالفات موقف عشوائي،  مخالفات دراجة نارية.

ضبط شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالقاهرة

ضبط وصلة مخالفة تُستخدم مياه الشرب لري الأراضي الزراعية فى قنا

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احذر الطريق مراقب رادار المرور الادارة العامة للمرور الإنضباط المرورى السير بدون تراخيص تجاوز السرعة المقررة

مواد متعلقة

ضبط شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالقاهرة

بسبب الألعاب النارية، مشاجرة بالأسلحة البيضاء في بولاق الدكرور

شقيقان ينهيان حياة أختهما بطريقة مروعة لعدم معرفتها بوالد جنينها في الصف

الأمن يكشف ملابسات فيديو عصابة سرقة المواطنين باستخدام دراجة نارية بالهرم

سقوط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 9 ملايين جنيه

مصرع شاب دهسه مينى باص فى النزهة

ضبط 3 أشخاص لـ احتجاز سيدة وإكراهها على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة

القبض على عاطلين لتحطيم محتويات محل وتعدٍّ على مالكه بالإسكندرية

الأكثر قراءة

عنفه أم شكره؟ التفاصيل الكاملة لوفاة مدير إدارة الباجور التعليمية بعد زيارة الوزير

مدير مطعم نجيب محفوظ يكشف كواليس زيارة السيسي وماكرون (فيديو وصور)

صور اللقاء الأخير بين وزير التعليم ومدير إدارة الباجور قبل وفاته (انفراد)

البيت الأبيض يعلن إلغاء مؤتمر صحفي مع نتنياهو

برواتب تصل إلى 70 ألف ريال، فرص عمل للأطباء المصريين بالسعودية

وصلة ضحك بين الرئيس السيسي وماكرون داخل محطة مترو عدلي منصور (فيديو)

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصل جامعة القاهرة (بث مباشر)

هل يجوز للمرأة الصلاة بالبنطلون؟ فتوى الأزهر يرد

منوعات

المزيد

صاحب مقهى أم كلثوم يتحدث عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وماكرون (فيديو وصور)

فأر خارق يحطم الأرقام القياسية في كشف الألغام

مدير مطعم نجيب محفوظ يكشف كواليس زيارة السيسي وماكرون (فيديو وصور)

‌فرنسا وإسبانيا تتقدمان على ألمانيا بعدد طالبي اللجوء في أوروبا للمرة الأولى

المزيد

خدمات

المزيد

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه بالأسواق اليوم الإثنين

برواتب تصل إلى 70 ألف ريال، فرص عمل للأطباء المصريين بالسعودية

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

دار الإفتاء ترد على دعوى وجوب الجهاد المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

العطلات الرسمية في شهر شوال 1446ومتي يبدأ وينتهي صيام الأيام الست

هل يمنع الشرع الأم المطلقة من ترك أولادها للأب للزواج بآخر؟ عالمة أزهرية تجيب

هل يجوز للمرأة الصلاة بالبنطلون؟ فتوى الأزهر يرد

المزيد
الجريدة الرسمية