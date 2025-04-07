ضبط وصلة مخالفة تُستخدم مياه الشرب لري الأراضي الزراعية فى قنا

ضبطت إدارة المخالفات بفرع الشركة بمركز قوص، جنوب محافظة قنا، مخالفة بـقرية عباسة، وذلك خلال أعمال المتابعة اليومية التي تقوم بها لجنة المخالفات لرصد التوصيلات غير القانونية وأعمال إهدار المياه، والتي تتسبب في ارتفاع نسبة الفاقد.

وأوضحت الشركة أن اللجنة رصدت وصلة مياه مخالفة يستخدمها أحد المواطنين لري الأراضي الزراعية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لاستخدامات المياه. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

رصد وضبط جميع أشكال المخالفات للحفاظ على موارد المياه

كما قامت اللجنة بإجراء التحاليل اللازمة واختبار المياه المستخدمة في الري، وتبين أنها مياه شرب تابعة للشركة، مما يعزز من خطورة المخالفة وتأثيرها على كفاءة توزيع المياه.

وأكدت شركة مياه قنا استمرار جهودها في رصد وضبط جميع أشكال المخالفات للحفاظ على موارد المياه وضمان وصولها للمستخدمين بشكل عادل وآمن.

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