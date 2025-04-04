انطلاق حملة تحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بأسوان

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لإطلاق فعاليات الحملة القومية الأولى لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بدءًا من يوم السبت 5 أبريل 2025.

يأتي ذلك استكمالًا لجهود وزارة الزراعة والمحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة والعمل المتواصل لتوعية المواطنين بأهمية التحصين تستعد مديرية الطب البيطرى تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية

ومن جانبه قال الدكتور جمعة مكى مدير عام الطب البيطرى بأسوان إن الهدف من هذه الحملة التي ستجوب كافة نجوع وقرى ومراكز المحافظة هو توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال تنظيم هذه الحملات الوقائية للحفاظ عليها من الأمراض سريعة الانتشار.

وأشار إلى جاهزية المديرية لانطلاق الحملة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة من خلال 37 لجنة طبية بيطرية مجهزة بكافة المستلزمات والتحصينات الوقائية بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأوضح الدكتور جمعة مكى أن بالتوازى تم اكتمال جاهزية الإدارات المختصة بالديوان والإدارات الخارجية بالمراكز للحملة القومية من اللقاحات والكوادر البشرية سواء الأطباء والإداريين والعمال، والآلات والأدوات، وتم الاتفاق على خطة العمل النهائية للحملة ودور كل إدارة والاستعدادات الفنية والإدارية، وتيسيرًا على المواطنين والمربين.

أضاف أن لجان التحصين ستقوم بمباشرة عملها في مقار اللجان أو الانتقال إليهم لمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات ( من بيت لبيت ) لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجياتها على الوجه الأكمل.

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