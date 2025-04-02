رفع درجة الاستعداد القصوى وغلق حركة الملاحة النهرية بسبب سوء الأحوال الجوية بأسوان

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المسؤولين برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع حالة الطقس المتقلبة حيث قامت الجهات المختصة بإغلاق حركة الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر نظرًا للأحوال الجوية وشدة الرياح المحملة بالرمال والأتربة وضعف الرؤية.

المتابعة عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية

وشدد على المتابعة اللحظية عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن للتفاعل السريع مع أى أحداث طارئة، على أن تقوم إدارة المرور بالطرق السريعة الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، وأسوان / أبو سمبل البري بالتنبيه على سائقى الأتوبيسات والسيارات والمركبات بتوخي الحذر أثناء السير للحفاظ على السلامة العامة للمستقلين لهذه المركبات.

ومن جانبه أوضح المهندس بحري سامي البربري مدير فرع هيئة النقل النهري بأسوان بأنه تم التنبيه على كافة الفنادق العائمة والدهبيات والعائمات النهرية الأخرى على إختلاف أنواعها بإيقاف النشاط الملاحي بصفة مؤقتة، لحين تحسن الأحوال الجوية، مع حظر الإبحار والمغادرة بصفة قطعية.

أشار إلى أنه تم في نفس الوقت التشديد على جميع العائمات النهرية المبحرة الآن بالفعل بتوخي أعلى درجات الحرص والحذر أثناء الإبحار والمناورات وأعمال التراكي، مع اتباع كافة التعليمات الأساسية للإبحار والأمن، وعدم الرعونة وزيادة السرعة وذلك نظرًا لاقتراب حدوث عاصفة رياح ترابية في النطاق الجغرافي والإداري لمحافظة أسوان شاملة مسطح بحيرة ناصر، وعلى الجميع في حال أي طوارئ سرعة الإبلاغ لتحقيق استجابة وتفاعل فوري مع الموقف إن وجد، وعلى جميع العائمات النهرية المتراكية تأمين أشغال وأعمال الرباط ومراجعتها، وتأمين محتويات السطح المشمس.

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