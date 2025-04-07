الحوثيون يعلنون استهداف إسرائيل ومدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) تنفيذ عمليتين عسكريتين الأولى استهدفت هدفا عسكريا في إسرائيل، والأخرى استهدفت مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر، وذلك وفقا لنبأ عاجل علي شبكة «روسيا اليوم».

الحوثيون يعلنون قصف هدف عسكري في تل أبيب وإسقاط طائرة أمريكية بصعدة

في سياق متصل، أعلن الحوثيون في اليمن، مساء الجمعة، قصف هدف عسكري في تل أبيب وسط إسرائيل بطائرة مسيرة، وإسقاط طائرة استطلاع تعمل لصالح أمريكا وإسرائيل في أجواء محافظة صعدة أقصى الشمال.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع في بيان مصور، إن "سلاح الجو المسير في القوات المسلحة نفذ عملية عسكرية استهدفت هدفًا عسكريًّا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) وذلك بطائرة مسيرة نوع "يافا".

ولفت إلى أن "هذه العملية تأتي انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردًّا على استمرار حرب الإبادة الجماعية في غزة وارتكاب المجازر بشكل يومي وبدعم أمريكي".

من ناحية أخرى، ذكر سريع أن الدفاعات الجوية لقوات الجماعة "تمكنت من إسقاط طائرة استطلاعية من نوع "Giant Shark F360" تعمل لصالح العدو الأمريكي الإسرائيلي، أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة صعدة.

وأفاد المتحدث العسكري بأنه تم إسقاط الطائرة الاستطلاعية بصاروخ أرض جو محلي الصنع.

الهجمات الجوية الأمريكية

وتشن جماعة الحوثي هجمات بين الحين والآخر على أهداف في إسرائيل وذلك دعمًا لغزة.

وفي المقابل، تتعرض مناطق واسعة خاضعة لسيطرة الجماعة في اليمن، لموجة مكثفة من الهجمات الجوية الأمريكية منذ منتصف مارس 2025.

وردًّا على الهجمات الأمريكية، أعلنت جماعة الحوثي أكثر من مرة استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وقطع حربية تابعة لها في البحر الأحمر، كما استأنفت هجماتها على أهداف في إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

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