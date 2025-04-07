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رياضة

كولر يرفض التغيير في خط وسط الأهلي أمام الهلال بمباراة الإياب

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

دوري أبطال إفريقيا، استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ثلاثي وسط الأحمر لمواجهة الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها غدا.

ورفض مارسيل كولر التغير في وسط الأهلي، حيث قرر السويسري الدفع بنفس ثلاثي موقعة الذهاب وهم إمام عاشور وأكرم توفيق ومروان عطية. 

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني 

وخلال الاجتماع الفني للمباراة، تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى ملعب شيخا ولد بيديا الذي تقام عليه المباراة، والإجراءات الخاصة ببدء عمليات الإحماء والزي الخاص بكل فريق.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا باللون الأصفر، فيما يرتدي فريق الهلال طاقمًا من اللون الأزرق بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من القميص البنفسجي والشورت الأزرق.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي مع فريق الهلال السوداني في مباراة الإياب في التاسعة مساء غد الثلاثاء في موريتانيا. 

وتنقل مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض فريق الهلال السوداني مبارياته ببطولة دوري أبطال أفريقيا في موريتانيا، بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الماضية.

يذكر أن المتأهل من مباراة الأهلي والهلال، يلتقي المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي في دور نصف نهائي من دوري أبطال أفريقيا.

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