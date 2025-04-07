أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع المياه عن منطقة ميت نما بمدينة شبرا الخيمه، وذلك لتغيير المحبس المغذى بالخط ۱۲۰۰مم والخارج من محطة مياه شبرا الخيمة.

انقطاع المياه عن منطقة ميت نما بشبرا الخيمة

وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشر صباحا يوم الأربعاء الموافق ٩-٤-٢٠٢٥ وحتى الـخامسة صباح ذات اليوم ولمدة خمس ساعات.

واهابت شركة مياة القليوبية بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة ضعف المياه.

هذا وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ أو على خدمة الواتس اب على رقم ٠١٢٠٦٦٦٥١٢٥.

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