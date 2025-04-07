«الأجرة الضعف.. واللي مش عاجبه ينزل»، أهالي الفيوم تحت سطوة سائقي الميكروباص

يعيش أهالي محافظة الفيوم أوضاعًا صعبة منذ بداية الأسبوع الماضي وحتى اليوم، حيث يواجهون ارتفاعًا جنونيًا في أجور المواصلات، خاصةً مع عودة الزحام بعد إجازة عيد الفطر المبارك. تحول المواطن إلى مجرد "حمولة" بلا أي اعتبار لقدرته المالية، بينما يفرض سائقو الميكروباصات تعريفة الركوب وفقًا لأهوائهم، بل وينهون الرحلات متى شاءوا دون مراعاة للركاب.

موقف الفيوم – القاهرة والجيزة.. الأجرة تتجاوز الضعف

اشتكى "سعيد أحمد"، أحد أهالي الفيوم العاملين في منطقة المرج، من انتظاره منذ الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة دون أن يتمكن من الذهاب إلى عمله، بسبب رفض السائقين تشغيل سياراتهم إلا بالأجرة الجديدة، والتي وصلت إلى 80 جنيهًا للرحلة بدلًا من 45 جنيهًا في الأيام العادية، وأضاف: «السائق يصرخ في الموقف "80 جنيه يا حضرات" أمام الجميع، وكأنه إعلان رسمي بلا خوف من المساءلة».

موقف اللاهون – المنيب

من جهته، أكد "رجب عبد الناصر" أن أجرة الركوب من موقف اللاهون إلى المنيب تضاعفت بشكل دائم، رغم أن التعريفة الرسمية لا تتجاوز 32.5 جنيهًا، إلا أن السائقين يرفضون بأقل من 60 جنيهًا، وتصل في أيام الأعياد إلى 90 جنيهًا، وأشار إلى أن عمال إدارة المواقف على علم تام بالأمر، بل إنهم يشاركون في هذه الزيادة برفع رسوم الوقوف اليومية من 10 جنيهات إلى50 جنيهًا خلال المواسم.

الفيوم – اللاهون.. استغلال بلا حدود

وأضاف "رجب" أن المشكلة لا تقتصر على خطوط القاهرة فقط، بل تمتد إلى خطوط النقل الداخلي، حيث ترتفع أجرة الركوب من اللاهون إلى الفيوم من 6 جنيهات إلى 10 جنيهات بعد الساعة الخامسة مساءً، وقد تصل إلى 15 جنيهًا في أوقات الزحام أو خلال الليل.

موقف أبشواي – المنيب.. "مافيا الميكروباص"

من جانبه، قال "سيد سعيد" إن أجرة الركوب من ابشواي إلى المنيب دائمًا ما تكون أعلى من التعريفة الرسمية، حيث تتراوح بين 55 و60 جنيهًا في الأيام العادية، وتصل إلى 80 جنيهًا في المواسم. وأضاف: «إدارة المواقف عاجزة تمامًا، وحتى لو قدم أحد الركاب شكوى، يتم تجاهلها وكأن شيئًا لم يحدث».

مطالبات بالتدخل العاجل

وطالب المواطنون بضرورة تدخل إدارة المرور للحد من استغلال سائقي الميكروباصات، الذين تحولوا إلى "مافيا " تتحكم في حركة المواصلات دون رقيب، وأكد أحد العاملين بـموقف الفيوم – بني سويف أن السائقين يتفقون مع الركاب على الأجرة الزائدة، وعند الحملات الأمنية ينكرون المخالفة، مما يجعل الرقابة غير فعالة.

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