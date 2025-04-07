الإثنين 07 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

«الأجرة الضعف.. واللي مش عاجبه ينزل»، أهالي الفيوم تحت سطوة سائقي الميكروباص

زحام مواقف الفيوم،
زحام مواقف الفيوم، فيتو

يعيش أهالي محافظة الفيوم أوضاعًا صعبة منذ بداية  الأسبوع الماضي وحتى اليوم، حيث يواجهون ارتفاعًا جنونيًا في أجور المواصلات، خاصةً مع عودة الزحام بعد إجازة عيد الفطر المبارك. تحول المواطن إلى مجرد "حمولة" بلا أي اعتبار لقدرته المالية، بينما يفرض سائقو الميكروباصات تعريفة الركوب وفقًا لأهوائهم، بل وينهون الرحلات متى شاءوا دون مراعاة للركاب.

موقف الفيوم – القاهرة والجيزة.. الأجرة تتجاوز الضعف

اشتكى "سعيد أحمد"، أحد أهالي الفيوم العاملين في منطقة المرج، من انتظاره منذ الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة دون أن يتمكن من الذهاب إلى عمله، بسبب رفض السائقين تشغيل سياراتهم إلا بالأجرة الجديدة، والتي وصلت إلى 80 جنيهًا للرحلة بدلًا من 45 جنيهًا في الأيام العادية، وأضاف: «السائق يصرخ في الموقف "80 جنيه يا حضرات" أمام الجميع، وكأنه إعلان رسمي بلا خوف من المساءلة».

 

موقف اللاهون – المنيب

من جهته، أكد "رجب عبد الناصر" أن أجرة الركوب من موقف اللاهون إلى المنيب تضاعفت بشكل دائم، رغم أن التعريفة الرسمية لا تتجاوز 32.5 جنيهًا، إلا أن السائقين يرفضون بأقل من 60 جنيهًا، وتصل في أيام الأعياد إلى 90 جنيهًا، وأشار إلى أن عمال إدارة المواقف على علم تام بالأمر، بل إنهم يشاركون في هذه الزيادة برفع رسوم الوقوف اليومية من 10 جنيهات إلى50 جنيهًا خلال المواسم.

الفيوم – اللاهون.. استغلال بلا حدود

وأضاف "رجب" أن المشكلة لا تقتصر على خطوط القاهرة فقط، بل تمتد إلى خطوط النقل الداخلي، حيث ترتفع أجرة الركوب من اللاهون إلى الفيوم من 6 جنيهات إلى 10 جنيهات بعد الساعة الخامسة مساءً، وقد تصل إلى 15 جنيهًا في أوقات الزحام أو خلال الليل.

موقف أبشواي – المنيب.. "مافيا الميكروباص"

من جانبه، قال "سيد سعيد" إن أجرة الركوب من ابشواي إلى المنيب دائمًا ما تكون أعلى من التعريفة الرسمية، حيث تتراوح بين 55 و60 جنيهًا في الأيام العادية، وتصل إلى 80 جنيهًا في المواسم. وأضاف: «إدارة المواقف عاجزة تمامًا، وحتى لو قدم أحد الركاب شكوى، يتم تجاهلها وكأن شيئًا لم يحدث».

تراجعت 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الإثنين 7-4-2025 في محافظة الفيوم

مياه الفيوم تستقبل وفودا من طلاب المدارس والجامعات للتوعية بترشيد الاستهلاك

مطالبات بالتدخل العاجل

وطالب المواطنون بضرورة تدخل إدارة المرور للحد من استغلال سائقي الميكروباصات، الذين تحولوا إلى "مافيا " تتحكم في حركة المواصلات دون رقيب، وأكد أحد العاملين بـموقف الفيوم – بني سويف أن السائقين يتفقون مع الركاب على الأجرة الزائدة، وعند الحملات الأمنية ينكرون المخالفة، مما يجعل الرقابة غير فعالة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم ادارة المواقف الاسبوع الماضى القاهرة والجيزة الميكروباص تعريفة الركوب سائقي الميكروباص عيد الفطر المبارك موقف الاجرة

مواد متعلقة

تراجعت 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الإثنين 7-4-2025 في محافظة الفيوم

مياه الفيوم تستقبل وفودا من طلاب المدارس والجامعات للتوعية بترشيد الاستهلاك

إحالة 4 موظفين بالإدارة المحلية بالعزيزية للنيابة العامة في الفيوم

جنايات الفيوم تصدر حكما بالإعدام علي قاتلة عجوز إبشواي

الأكثر قراءة

وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية عقب انتهاء زيارة الوزير

لقطات جديدة لجولة السيسي وماكرون بالقاهرة التاريخية (فيديو وصور)

بدء قطع الخدمة عن الهواتف المهربة من الخارج

بـ 21 طلقة مدفعية، السيسي يستقبل ماكرون ويصافحان حرس الشرف بالاتحادية

انتهاء القمة المصرية الفرنسية وجلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين

تفسير رؤية الهروب من الشرطة في المنام وعلاقتها بقرب انتهاء مشكلة

مراسم استقبال رسمية للرئيس الفرنسي ماكرون بقصر الاتحادية

السيسي وماكرون يشهدان اليوم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مصر وفرنسا

منوعات

المزيد

هواتف آيفون وزجاجات نبيذ، دبلوماسي سوري يتورط في عملية تهريب ضخمة بالبرازيل

مشاجرة حامية بين مسافرين في مطار رفيق الحريري ببيروت..لهذا السبب (فيديو)

ربطوه في الكرسي، أردني يثير الذعر داخل طائرة متجهة إلى سيدني

إحصاء صادم من منظمة الصحة العالمية لحالات الوفاة أثناء الولادة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الآحد 6-4-2025

تعرف على سعر كيس السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

المزيد

انفوجراف

"انفو جراف" الزراعة تكشف 3 مؤشرات على نضج محصول القمح

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الهروب من الشرطة في المنام وعلاقتها بقرب انتهاء مشكلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 7 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 7 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية