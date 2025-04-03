الخميس 03 أبريل 2025
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رياضة

أول رد من لجنة التظلمات بعد تحرك الزمالك وبيراميدز بشأن أزمة مباراة القمة

مباراة القمة
مباراة القمة

 أرسل ناديا الزمالك وبيراميدز تظلما رسميا للجنة التظلمات باتحاد الكرة، للاعتراض على قرار رابطة الأندية المصرية بتعديل العقوبات الموقعة على النادى الأهلى بعد انسحابه من مواجهة الزمالك فى لقاء قمة الدورى رقم 130.

وأكد مصدر داخل لجنة التظلمات أن اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل من أجل النظر في شكوى ناديي الزمالك وبيراميدز.

وتابع المصدر أن اللجنة من حقها النظر في الشكوى واتخاذ القرار أيضا خاصة، وأن رابطة الأندية تعد أحد عناصر لعبة كرة القدم ومن حق لجنة التظلمات النظر في الشكوى ضد الرابطة.

 

وقام مسئولى بيراميدز بإرسال تظلم رسمى للجنة التظلمات أمس الأربعاء، حيث يعترض الفريق السماوى على تخفيف العقوبة الموقعة على المارد الأحمر، خاصة وإن بيراميدز ينافس على لقب الدورى وعدم خصم 3 نقاط من الأهلى فى نهاية الموسم أعاد الفريق للمنافسة على اللقب.

 

قرارات رابطة الأندية المحترفة 

وكانت رابطة الأندية المصرية قررت تعديل عقوبات مباراة القمة، لتصبح كالتالى:

1- اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0 وذلك وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

2- تحمل الغرامات المالية وفقًا لما جاء في المادة (8.17) من لائحة المسابقة.

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