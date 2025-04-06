سكرتير عام مساعد دمياط يناقش معوقات منظومة المراكز التكنولوجية وترخيص المحال العامة

تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط:

ترأس اللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط، اجتماعًا مع نواب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري المراكز التكنولوجية ومراكز تراخيص المحال العامة، لمتابعة الموقف الحالي للعمل ونسب الإنجاز في هذه المنظومات، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

مناقشة المعوقات وآليات تخطيها

ناقش السكرتير العام المساعد خلال الاجتماع المعوقات التي تواجه المراكز التكنولوجية ومراكز تراخيص المحال العامة بالمراكز والمدن، وسبل تجاوز هذه التحديات من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

السكرتير العام المساعد يجتمع مع نواب رؤساء الوحدات المحلية ومديري المراكز التكنولوجية

توجيهات بزيادة كفاءة المراكز التكنولوجية

أكد اللواء عبد الله عاشور ضرورة تقديم كافة التيسيرات للمواطنين، وتقديم الخدمات على أكمل وجه، مشددًا على أهمية العمل المستمر لتحسين كفاءة المراكز التكنولوجية. كما وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة للصيانة الدورية للأجهزة والمعدات بالمراكز.

تحسين بيئة الخدمة للمواطنين

تم التأكيد على ضرورة جاهزية أماكن الانتظار، مع توفير المقاعد الكافية لاستيعاب المواطنين خلال أوقات الذروة. كما تم التشديد على توفير الأماكن المخصصة لذوي الهمم، وعدم شغلها أو السماح بالانتظار أمامها. كما تم التأكيد على توفير بنرات أو شاشات عرض لعرض الإجراءات والخدمات المطلوبة، بالإضافة إلى وسائل التواصل وأرقام الشكاوى.

الربط بين الإدارات لرفع معدلات الإنجاز

أوضح السكرتير العام المساعد أهمية الربط بين الإدارات المعنية لرفع معدلات الإنجاز، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في أسرع وقت ممكن.

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