محافظة دمياط: توفير 95 فرصة عمل وتدريب 1991 سيدة ضمن مشروع وظائف لائقة

تلقى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط تقريرًا شاملًا حول الفرص الوظيفية والتدريبية المقدمة للمرأة في المحافظة خلال الفترة من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٤، وذلك في إطار التعاون مع منظمة العمل الدولية ضمن برامج مشروع وظائف لائقة للشباب.

تدريبات مكثفة لدعم رائدات الأعمال

أوضح التقرير أن مشروع “صاحبات المشروعات يمضين قدمًا” والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة قد نظم العديد من الدورات التدريبية لدعم المرأة وتنمية مهاراتها في مجال ريادة الأعمال وبلغ إجمالي المستفيدات ١٩٩١ سيدة خلال الفترة من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٤ حيث شملت التدريبات الآتي:

٢٣٨ سيدة في عام ٢٠١٨

١٤٥٤ سيدة من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٣

٢٩٩ سيدة خلال عام ٢٠٢٤

٩٥ فرصة عمل جديدة للمرأة في دمياط خلال ٢٠٢٤

وفيما يخص الفرص الوظيفية نجحت منظمة العمل الدولية في توفير 95 فرصة عمل للنساء في دمياط خلال العام الحالي وذلك من خلال عدة برامج من بينها:

١٥ مشروعًا في إطار صاحبات المشروعات يمضين قدمًا

٣٦ فرصة عمل عبر برنامج ابدأ وحسّن مشروعك بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات

٥ وظائف ضمن مسابقة رواد دمياط ٢٠٢٤

٣٩ وظيفة من خلال نادي البحث عن وظيفة

الفرص الوظيفية والتدريبية المقدمة للمرأة في محافظة دمياط

استمرار دعم المرأة اقتصاديًا

وأكد التقرير أن هذه المبادرات تأتي في إطار تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل من خلال توفير تدريبات متخصصة وفرص وظيفية مناسبة، كما أشار إلى استمرار الجهود لتوسيع نطاق هذه البرامج بما يحقق الاستفادة القصوى للمرأة في دمياط ويعزز دورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.