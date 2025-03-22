السبت 22 مارس 2025
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محافظة دمياط: توفير 95 فرصة عمل وتدريب 1991 سيدة ضمن مشروع وظائف لائقة

الفرص الوظيفية والتدريبية
الفرص الوظيفية والتدريبية المقدمة للمرأة في محافظة دمياط

تلقى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط تقريرًا شاملًا حول الفرص الوظيفية والتدريبية المقدمة للمرأة في المحافظة خلال الفترة من ٢٠١٨  حتى  ٢٠٢٤، وذلك في إطار التعاون مع منظمة العمل الدولية ضمن برامج مشروع وظائف لائقة للشباب.

تدريبات مكثفة لدعم رائدات الأعمال

أوضح التقرير أن مشروع “صاحبات المشروعات يمضين قدمًا” والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة قد نظم العديد من الدورات التدريبية لدعم المرأة وتنمية مهاراتها في مجال ريادة الأعمال وبلغ إجمالي المستفيدات ١٩٩١ سيدة خلال الفترة من ٢٠١٨ حتى  ٢٠٢٤ حيث شملت التدريبات الآتي:

٢٣٨ سيدة في عام  ٢٠١٨

١٤٥٤  سيدة من  ٢٠١٩  إلى  ٢٠٢٣

٢٩٩  سيدة خلال عام  ٢٠٢٤

٩٥ فرصة عمل جديدة للمرأة في دمياط خلال  ٢٠٢٤ 

وفيما يخص الفرص الوظيفية نجحت منظمة العمل الدولية في توفير 95 فرصة عمل للنساء في دمياط خلال العام الحالي وذلك من خلال عدة برامج من بينها:

١٥ مشروعًا في إطار صاحبات المشروعات يمضين قدمًا

٣٦  فرصة عمل عبر برنامج ابدأ وحسّن مشروعك بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات

٥ وظائف ضمن مسابقة رواد دمياط  ٢٠٢٤

٣٩ وظيفة من خلال نادي البحث عن وظيفة

 

الفرص الوظيفية والتدريبية المقدمة للمرأة في محافظة دمياط 
الفرص الوظيفية والتدريبية المقدمة للمرأة في محافظة دمياط 

استمرار دعم المرأة اقتصاديًا

وأكد التقرير أن هذه المبادرات تأتي في إطار تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل من خلال توفير تدريبات متخصصة وفرص وظيفية مناسبة، كما أشار إلى استمرار الجهود لتوسيع نطاق هذه البرامج بما يحقق الاستفادة القصوى للمرأة في دمياط ويعزز دورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

 

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