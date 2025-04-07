تفاصيل جلسة بيسيرو مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة ستيلينبوش في الكونفدرالية

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وطالب المدير الفني من اللاعبين غلق ملف مباريات بطولة كأس عاصمة مصر، والتركيز في التدريبات خلال الفترة الحالية استعدادًا لمباراة الإياب أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي.

وشدد بيسيرو في حديثه مع اللاعبين على أهمية المباراة المقبلة، وضرورة الفوز لحسم التأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية للاعبين، لتنفيذها خلال مران اليوم استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام بطل جنوب أفريقيا.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي يوم الأربعاء المقبل في إياب دور الـ 8 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره ستيلينبوش الجنوب إفريقي يوم الأربعاء الماضي، بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد كيب تاون في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي في الكونفدرالية

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة بين الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي يوم الأربعاء المقبل على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وستيلنبوش الجنوب أفريقي

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك، فيتو

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو استنئاف التدريبات اليوم الاثنين على ملعب النادي، دون الحصول على راحة، بعد خوض مباراة مودرن سبورت اليوم في بطولة كأس عاصمة مصر.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره مودرن سبورت، بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد على ستاد القاهرة الدولي في بطولة كأس عاصمة مصر.

بهذه النتيجة يواصل الزمالك السقوط في كأس عاصمة مصر، بعد التعادل في مباراته الأولى بالبطولة أمام الجونة ثم الخسارة أمام بتروجت قبل أن يتعادل سلبيا اليوم أمام مودرن سبورت.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

1- بتروجيت 12

2- الجونة 4 نقاط

3- مودرن سبورت 4 نقاط

4- الزمالك نقطتين

5- سموحة بدون نقاط

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