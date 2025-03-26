وكيل تعليم دمياط يشارك طلاب التربية الخاصة فرحتهم في أجواء رمضانية

شارك ياســــر عمــارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مساء أمس الثلاثاء، طلاب مدارس التربية الخاصة فرحتهم بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك خلال تجمعهم بمدرسة الأمل بدمياط الجديدة.

زيارة رمضانية لمدرسة الأمل بدمياط الجديدة وأجواء رمضانية

وقد شهدت الزيارة أجواءً رمضانية بهيجة، حيث تبادل وكيل الوزارة التهاني مع الطلاب والمعلمين واستمع إلى فقرات متنوعة قدمها الطلاب تعبر عن فرحتهم بالشهر الكريم.

كما شارك الطلاب في بعض الأنشطة الرمضانية التي نظمتها المدارس، مما أدخل السرور والبهجة على قلوبهم.

دعم متواصل لطلاب التربية الخاصة

وأكد وكيل وزارة التعليم خلال الزيارة اهتمام مديرية التربية والتعليم بدمياط بطلاب التربية الخاصة وحرصها على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم، مشيدًا بالجهود التي تبذلها المدارس والعاملون بها لدمج هؤلاء الطلاب في المجتمع وتعزيز قدراتهم.

كما أشار إلى أهمية الاحتفال بشهر رمضان في غرس القيم الدينية والأخلاقية في نفوس الطلاب وتعزيز روح التكافل والتراحم بينهم، مؤكدًا أن هذه المناسبات تمثل فرصة طيبة لتعزيز التواصل والتفاعل بين الطلاب وقيادات التعليم.

وقد أعرب الطلاب والمعلمون عن سعادتهم بهذه الزيارة التي أدخلت البهجة على نفوسهم وأكدت اهتمام قيادات التعليم بهم.

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