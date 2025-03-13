حماس: التحقيق الأممي تأكيد على فظاعة جرائم الاحتلال بغزة

علقت حركة حماس في بيانها الصادر اليوم الخميس على تقرير لجنة التحقيق الأممية، الذي أكد ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب في قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر في غزة

وقالت حركة حماس في بيانها الصادر اليوم: إن تقرير لجنة التحقيق الأممية تأكيد على فظاعة الجريمة التي تواصل حكومة الاحتلال ارتكابها.



وأضافت حماس: إشارة التقرير الأممي لحالة تجاهل وإنكار المجتمع الدولي للجرائم بحق شعبنا تستوجب موقفا دوليا جادا.

منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

ودعت حركة حماس محكمتي العدل والجنائية الدوليتين وكل المؤسسات القضائية للمتابعة الجادة لما ورد في التقرير الأممي.

وتابعت: ندعو المجتمع الدولي لردع الطغمة الصهيونية ووقف جرائمها وإلزامها بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

ويأتي ذلك في ظل استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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