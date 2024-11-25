جرائم الحرب وخداع الشعوب

ثلاثة عشر شهرًا من الخراب والتدمير والقتل المتعمد للمواطنين الفلسطينيين على مرأى ومسمع العالم.. ثلاثة عشر شهرا من حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري ومنع المساعدات الإنسانية وتدمير البنية التحتية فى قطاع غزة واستهداف المستشفيات والأطقم الطبية واعتقال الشباب فى الضفة الغربية وهدم المنازل على مرأى ومسمع المنظمات الحقوقية والأممية دون موقف لردع الصهاينة الذين ضربوا بكل القوانين الدولية عرض الحائط نتيجة دعم الأمريكان وبعض الدول الأوروبية التى تشاركهم في الجرائم التى ترتكب بحق المدنيين..

إدارة بايدن تدرك مدى الجرائم التي مارسها الاحتلال الإسرائيلى ومع ذلك لم توقف الدعم السياسى والعسكرى لمزيد من الجرائم والمجازر التي ترتكب على مدار اليوم تجاه المدنيين الصامدين أمام الرشقات الصاروخية وقذائف المدفعية وانعدام كل مقومات الحياة في الأرض المحتلة، ولم تسلم مخيمات النازحين من الاستهداف.

الأكذوبة التى يرددها الغرب أنهم مع وقف الحرب وإعادة المخطوفين إلى ديارهم بينما الواقع المرير أنهم يقفون بجانب الصهاينة برغم رفض شعوبهم لحرب الإبادة الجماعية وما يثير الدهشة والخجل معا أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يقدمون مقترحًا بتعليق الحوار مع الصهاينة بسبب انتهاكهم القانون الدولي في محاولة لخداع الشعوب فى مختلف بلدان العالم بأنهم في جانب القانون الدولي دون أن يتخذوا مواقف حازمة ضد من يخالف القانون الدولي الذي يطبق على دول دون الأخرى..

جو بايدن الرئيس الأمريكى إذا أراد أن يترك شيئًا ملموسًا قبل أن يغادر منصبه في البيت الأبيض عليه أن ينهى الحرب فى قطاع غزة وينتصر للقانون الدولى، ولكن التجارب والشواهد تؤكد أنه قد أتى إلى البيت الأبيض ورحل والإنجاز الوحيد الذى حققه خلال ولايته كسر القانون الدولى ومشاركته الفعالة في حرب الإبادة الجماعية وقتل الأبرياء ودعمه للصهاينة بلا حدود، وسيظل هذا التاريخ يلاحقه طوال حياته مهما طال عمره أو قصر.

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