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خارج الحدود

والد محمد الدرة في رسالة مؤثرة: سامحونا لن ننجو هذه المرة (فيديو)

والد الشهيد محمد
والد الشهيد محمد الدرة، فيتو

قال جمال الدرة والد الشهيد محمد الدرة: إن الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية صعب للغاية، بسبب النهج الإجرامي الذي يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
 

تعرض الشعب الفلسطيني لحرب إبادة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": “الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية يتعرض لحرب إبادة”.

 

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر الفلسطينيين

ولفت: "الاحتلال الإسرائيلي يحاصرنا من كل النواحي جوا وبرا وبحرا، وقطع كل المساعدات الإنسانية وهذه تعد جريمة حرب".
 

رسالة مؤثرة من والد الشهيد محمد الدرة

وأكد: "الاحتلال الإسرائيلي يقتلنا بكل السبل ، سواء بالطيران أو الدبابات أو بالتجويع، نحن نرى أشلاء الأطفال والنساء والشيوخ وهي تتطاير في السماء، الاحتلال قصف المستشفيات والبيوت ولم يرحم لا بشر ولا حجر، ونقول سامحونا لن ننجو هذه المرة بسبب عمليات الإبادة الممنهجة ضد شعبنا الفلسطيني"

 

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