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رياضة

محمد السيد يؤجل مفاوضاته مع الزمالك لهذا الموعد

محمد السيد
محمد السيد

أخطر محمد السيد لاعب الزمالك مواليد 2005، مجلس إدارة القلعة البيضاء، بتأجيل مفاوضات تمديد عقده حتى انتهائه من خوض منافسات كأس أمم أفريقيا للشباب. 

وينتهي عقد محمد السيد مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويرفض اللاعب تجديد عقده مع الزمالك تمسكا بخوض تجربة الاحتراف.

وعلمت فيتو أن محمد السيد يرفض عقد جلسة مع مسئولي الزمالك، حتى الانتهاء من بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب أملا في وصول عرض احتراف أوروبي للاعب نظرا آن البطولة محط أنظار العديد من أندية اوروبا. 

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة في الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين، حيث تعد محطة مهمة نحو التأهل إلى كأس العالم للشباب في تشيلي، والمقرر إقامته في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبًا.

محمد السيد لاعب الزمالك 
محمد السيد لاعب الزمالك

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي يوم الأربعاء المقبل في إياب دور الـ 8 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره ستيلينبوش الجنوب إفريقي يوم الأربعاء الماضي، بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد كيب تاون في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي في الكونفدرالية 

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة بين الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي يوم الأربعاء المقبل على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وستيلنبوش الجنوب أفريقي 

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك، فيتو 
الزمالك، فيتو 

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو استنئاف التدريبات اليوم الاثنين على ملعب النادي، دون الحصول على راحة، بعد خوض مباراة مودرن سبورت اليوم في بطولة كأس عاصمة مصر.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره مودرن سبورت، بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد على ستاد القاهرة الدولي في بطولة كأس عاصمة مصر.

بهذه النتيجة يواصل الزمالك السقوط في كأس عاصمة مصر، بعد التعادل في مباراته الأولى بالبطولة أمام الجونة ثم الخسارة أمام بتروجت قبل أن يتعادل سلبيا اليوم أمام مودرن سبورت.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

1- بتروجيت 12 

2- الجونة 4 نقاط 

3- مودرن سبورت 4 نقاط 

4- الزمالك نقطتين 

5- سموحة بدون نقاط 

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