الإثنين 07 أبريل 2025
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محافظ الأقصر يفتتح مركز تنمية صحة الأسرة بقرية سطيح بمركز إسنا (صور)

أثناء الافتتاح
أثناء الافتتاح

افتتح المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، مركز تنمية صحة الأسرة بقرية سطيح التابعة لمجلس قروى الكيمان بمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، وذلك بحضور دكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء دكتور هشام الشيمى السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر، والدكتور محمد رزق رئيس مركز إسنا، والدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر.

وحدة صحة الأسرة بقرية سطيح في إسنا بالأقصر 


وأوضح دكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة، أن مركز تنمية صحة الأقصر بسطيح تحت التشغيل التجريبي لتقديم خدمات صحة المرأة والطفل، والخدمات الوقائية والتى تشمل (التطعيمات الروتينية  للأطفال، تسجيل مواليد وفيات، تطعيمات مدارس، خدمات تنظيم الأسرة، فحص المقبلين علي الزواج، المبادرات الرئاسية، إلى جانب حضانة أطفال (رياض أطفال) لخدمة أهالى القرية، وذلك فى إطار التعاون ما بين وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي.


وأشار وكيل صحة الأقصر إلى أن التكلفة الإنشائية لمركز تنمية صحة الأقصر بسطيح بلغت ٦٠ مليون جنيه، ويتكون المركز من ٣ طوابق على مساحة ٦٠٠ متر تقريبًا.
 

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر على تكثيف جهود الدولة لتقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين على مستوى المدن والقرى التابعة لها، مع إعطاء الأولوية للمناطق المحرومة مع التأكيد على جودة الخدمات الطبية المقدمة من خلال كافة المنشآت الصحية.

 

 

 

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