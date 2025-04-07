أثار ذعر المارة في القاهرة، لحظة نشوب حريق ضخم أعلى كوبري أكتوبر (فيديو)

حريق أعلى كوبري أكتوبر، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع جديدة للحظة وقوع حادث تفحم سيارة أعلى كوبري أكتوبر، الذي وقع صباح اليوم الاثنين، حيث التهمت النيران سيارة ملاكي أعلى كوبرى أكتوبر في منطقة غمرة، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

لحظة نشوب حريق ضخم أعلى كوبري أكتوبر

وتظهر مقاطع الفيديو الجديدة لحظة نشوب حريق ضخم أعلى كوبري أكتوبر بمحافظة القاهرة، حيث شوهدت أعمدة من الدخان الكثيف تتصاعد أعلى الكوبرى، حيث تسبب الحريق في حالة من الذعر الشديد بين المارة أسفل الكوبري، وتسبب الحادث في توقف حركة المرور على الكوبري.

نشوب حريق ضخم أعلى كوبري أكتوبر، فيتو

جدير بالذكر أن غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى، بشأن نشوب حريق في سيارة ملاكى أعلي كوبري أكتوبر، بإتجاه رمسيس في منطقة غمرة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية في محافظة القاهرة بسيارة إطفاء لمكان الحريق.



وقامت الحماية المدنية بفرض كردون أمني بمحيط الحريق، لمحاصرة النيران، ومنع امتداده وتم إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات. وبالفحص تبين تفحم السيارة، ويتم حاليًا تفريغ كاميرات المراقبة، وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث، حيث تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية تتحفظ على سائق السيارة المتفحمة

وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الاثنين، بالتحفظ على قائد سيارة الملاكي، التي احترقت بالكامل أعلى كوبري أكتوبر، بعد أن نشب بها حريق هائل إثر اصطدامها بالرصيف والسور الحديدي للكوبري، ما أدى إلى انفجار "تنك" الوقود وامتداد النيران للحواجز البلاستيكية المجاورة، وتسبب ذلك في سحابة من أعمدة الدخان الكثيف، الذي تصاعد وانتشر نتيجة تفحم السيارة.



وكشفت التحريات الأولية للحادث عن اشتعال النيران في السيارة بسبب اصطدامها بعنف في الرصيف أعلى كوبري أكتوبر باتجاه رمسيس، بالقرب من منطقة غمـرة، ما تسبب في انفجار خزان وقود السيارة "التنك"، واشتعال النيران فيها بسرعة، وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإنقاذ السائق، الذي نُقل للمستشفى لتلقي العلاج.

حريق ضخم أعلى كوبري أكتوبر، فيتو



كما قامت الخدمات المرورية بسحب السيارة المتفحمة، لإعادة الانسيابية لحركة المرور أعلى الكوبري، الذي شهد توقف مؤقت لحركة سير السيارات، نتيجة للحادث وتصاعد الدخان الكثيف، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ولا تزال التحقيقات جارية، للوقوف على الأسباب الكاملة للحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.