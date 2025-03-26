الأربعاء 26 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تستعجل التقرير الطبي لحالة فتاة أصيبت إثر احتراق سيارتها بالتجمع

حريق سيارة
حريق سيارة

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، التقرير الطبي لحالة فتاة أصيبت على إثر احتراق سيارة ملاكي كانت تقودها واصطدمت بعمود إنارة بمنطقة التجمع الأول، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد نشوب حريق فى سيارة ملاكي بنطاق دائرة قسم شرطة التجمع الأول  ، وعلى الفور انتقلت سيارتى  إطفاء  إلى مكان البلاغ.

حريق سيارة فى حادث بالتجمع الأول

وكشف الفحص المبدئى، أن سيارة تقودها فتاة اصطدمت بعمود إنارة وسور معدنى وأشجار الحريق، والتهمت النيران محتويات السيارة  بالكامل، وتم نقل الفتاة المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التقرير الطبي الاجراءات القانونية القاهرة الجديدة أمن القاهرة بمنطقة التجمع بمديرية امن القاهرة تقرير الطب الشرعي قسم شرطة التجمع الأول مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

استعجال تفريغ الكاميرات بمنطقة احتراق سيارة تقودها فتاة بالتجمع

استدعاء مجري التحريات لتشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة بقصر النيل

استعجال تفريغ الكاميرات بواقعة سرقة محل مشغولات ذهبية بالقطامية

حبس مالك شركة غسل 75 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة بالقاهرة

تجديد حبس 6 أشخاص بتهمة سرقة محل مشغولات ذهبية بالقطامية

استعجال التقرير الطبي النهائي في إصابة شقيقة وزير الكهرباء إثر انقلاب سيارة بالقطامية

تجديد حبس 4 أشخاص بتهمة سرقة بطاريات شبكات المحمول بالقطامية

حبس ابن القنصل لتزوير محررات الأحوال المدنية

الأكثر قراءة

3664 جنيها لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26-3-2025

7 منتخبات تحجز تذكرة التأهل لكأس العالم 2026

بمناسبة ليلة القدر، كلمة هامة للرئيس السيسي إلى الأمة العربية والإسلامية

أخبار مصر: إنقاذ حلوان من حريق مدمر، تصريحات نارية لحسام حسن عن مصطفى محمد وعاشور، آخر تطورات فضيحة تسريب خطة ضرب الحوثيين

ترتيب تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بعد إنتهاء الجولة السادسة

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 26 مارس 2025

السيسي يشهد اليوم احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة

نتائج الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية لكأس العالم 2026

منوعات

المزيد

قفزة في نسبة الحضور بمدارس أوزبكستان بعد تهديدات الاعتقال لأولياء الأمور

سحب 10 آلاف علبة كوكاكولا بسبب التلوث بالبلاستيك فى أمريكا

فاجعة تبكي الجزائريين، مات أبناؤها حرقا فألبست جثثهم ثياب العيد (صور)

أمريكا تشهد أكبر موجة تفش للحصبة خلال 10 سنوات

المزيد

خدمات

المزيد

3664 جنيها لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26-3-2025

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 26-3-2025 ببداية التعاملات

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 25/3/2025

المزيد

انفوجراف

تصل لـ 16500 جنيه.. أسعار علب كعك عيد الفطر 2025 (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، "فتح مكران" أول فتوحات المسلمين في جنوب آسيا

ليلة القدر 2025، الأزهر للفتوى يوضح مكانتها وأفضل الأعمال بها (فيديو)

حدث في 26 رمضان 532 هـ، مقتل الخليفة العباسي منصور بن المسترشد

المزيد
الجريدة الرسمية