تفاصيل اجتماع وكيل التعليم بالدقهلية مع مديري الإدارات

اجتمع اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية وبحضور بسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية بمديري ووكلاء الإدارات التعليمية لمناقشة آليات تنفيذ تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تم طرحها في اجتماعه بمديري المديريات يوم الخميس الماضي.

وكيل تعليم الدقهلية بمديري ووكلاء الإدارات التعليمية لمناقشة آليات تنفيذ تعليمات الوزارة.

وتم الاجتماع بحضور كل من الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام، الدكتور أشرف العدل مدير عام التعليم الفني الدكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات والأنشطة، إجلال الغمري مدير عام الشئون المالية والإدارية، أحمد هلال مدير إدارة شئون مكاتب وكيل تعليم الدقهلية، شعبان جايل مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، وليد محيي الدين مدير إدارة الأمن، إبراهيم طلعت مدير إدارة شئون الطلاب والامتحانات، أحمد البكري مدير المكتب الفني.

أبرز المحاور التي تضمنها اجتماع تعليم الدقهلية

وتناول الاجتماع عددا من المحاور كان من أبرزها:

-تعميم النظام البوكليت في امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية بكافة المحافظات

‏-ضرورة انتهاء المديرية التعليمية من أعمال دهانات الفصول وتشجير المدارس خلال شهر من الآن

‏-ضرورة الحفاظ على نظافة الفصول وصيانتها بعد الانتهاء من أعمال الدهان والتشجير مع التزام كل إدارة تعليمية بتقديم خطة زمنية واضحة لإنجاز هذه الأعمال

‏-أهمية تشجيع الإدارات التعليمية على الإهتمام بجودة البيئة المدرسية وذلك من خلال إطلاق مسابقات لأفضل مدرسة وأفضل فصل

-‏مواصلة الالتزام بالكثافات الطلابية لأقل من 50 طالبا في الفصل وسد العجز في أعداد المعلمين حيث أكد الوزير على الالتزام بالآليات التي تم تنفيذها خلال العام الدراسي الحالي عند إعداد خطة العام الدراسي القادم.

‏-تكثيف كافة الجهود لمواصلة الانضباط الكامل للعام الدراسي والإلتزام بالمتابعة المستمرة لنسب حضور الطلاب في المدارس

-‏أهمية تنفيذ البرامج العلاجية المخصصة لتحسين مستوى القراءة والكتابة خلال الإجازة الصيفية لتحسين مستوى الطلاب في هذه المهارات الأساسية

‏-أهمية التعامل بشفافية في نتائج التقييمات وأعمال السنة لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب والحرص على أن ينال كل طالب نتيجته الحقيقية لمساعدته في تحقيق تحسين مستواه التعليمي

‏-أهمية تنظيم لقاءات ثابتة مع أولياء الأمور عقب ظهور نتائج الامتحانات الشهرية وتوزيع الشهادات حيث ستكون هذه اللقاءات فرصة قيمة لمناقشة المستوى التعليمي لأبنائهم وسيفتح هذا التعاون المجال لأولياء الأمور للاتقاء بمعلمي المواد الدراسية مما يعزز التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور.

في نهاية الاجتماع قدم الرشيدي الشكر للحضور وحثهم على بذل المزيد من الجهد للوصول إلى أفضل النتائج لعام دراسي ناجح

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