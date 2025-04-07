محافظ الدقهلية يتابع مستوى الخدمات العامة بمحلة دمنه

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، باعادة هيكلة منظومة النظافة بمدينة محلة دمنه وفقا لخطة عمل المنظومة المعمول بها والتي نسعى من خلالها إلى رفع مستوى النظافة، ووجه بزيادة عدد حاويات جمع القمامة وحسن توزيعها على المناطق، بما يضمن تحقيق مستوى نظافة لائق في جميع المناطق والشوارع.

محافظ الدقهلية في جولة شاملة بالمنصورة ومحلة دمنه

ووجه محافظ الدقهلية إلى رحاب المزين رئيس مدينة محلة دمنه، بسرعة البدء في تطوير ورفع كفاءة الحدائق في المدينة، وزراعة الأشجار وتهذيب وقص الموجود منها، وإعادة تشكيلها لتعكس منظر جمالي يليق بأهل مدينة محلة دمنه، وزيادة عدد العمال بالمنظومة.

فسخ عقد شركة النظافة العاملة بمنية محلة دمنه

وخلال تفقد محافظ الدقهلية الطريق إلى محلة دمنه قرر المحافظ فسخ عقد شركة النظافة العاملة بمنية محلة دمنه لسوء مستوى النظافة وتدني الخدمة، وسرعة طرح أعمال النظافة بالوحدة لشركات جادة بعد مراجعة وفحص امكانياتهم الحقيقية ومراجعة المعدات وعدد العمال على الطبيعة، وكلف اللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد للمحافظة بمتابعة الموضوع ومنظومة النظافة العامة.

توفير الرعاية والعناية اللازمة للمرضى والمترددين على المستشف

كما تفقد محافظ الدقهلية مستشفى محلة دمنه، والتقى بالمواطنين المترددين عليها واستمع إليهم ووعد بتحقيق جميع مطالبهم، وشدد على ضرورة توفير الرعاية والعناية اللازمة للمرضى والمترددين على المستشفى وتلبية احتياجاتهم، وصادف مروره وجود لجنة من التفتيش بمديرية الصحة لمتابعة مستوى الأداء والحضور في المستشفى.

بإعادة تنظيم موقف السيارات أسفل الكوبري ومنع وقوفها

وتفقد اللواء مرزوق منطقة سندوب، وكوبري جديلة، ووجه لإدارة المرور بإعادة تنظيم موقف السيارات أسفل الكوبري ومنع وقوفها خارج الموقف وتكثيف الحملات المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين، كما وجه بإزالة أي اشغالات بمنطقة الموقف،ووجه للتنسيق بين حي شرق المنصورة ومركز المنصورة لرفع كفاءة النظافة بمنطقة كوبري جديلة والطريق السريع.

كما تفقد محافظ الدقهلية عدد من منافذ بيع الخضروات والفاكهة بشارع قناة السويس والجيش للتأكد من الإلتزام بالأسعار المعلنة والمخفضة، وشدد على ضرورة البيع بأسعار تناسب محدودي الدخل والأسر المتوسطة حرصا على المواطنين في توفير السلع الأساسية لهم.

جاء ذلك خلال جولة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الصباحية للاطمئنان على مستوى النظافة العامة والخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات والمجالات والوقوف على مستوى أداء الجهاز التنفيذي في مختلف المراكز والمدن والأحياء.

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