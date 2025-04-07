قرارات عاجلة لمحافظ الدقهلية خلال جولته بمدينة طلخا (صور )

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، رئيس مركز ومدينة طلخا، بسرعة تنفيذ وإنهاء رخص البناء، وإنهاء ملفات التصالح وسرعة الرد على نقاط المتغيرات المكانية، ورفع كافة الاشغالات بالشوارع وعمل سجل للمضبوطات، وسرعة إنهاء إجراءات ترخيص الإعلانات بالشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وذلك خلال جولة محافظ الدقهلية التي استهدفت رئاسة طلخا.

عدم التأخير في تحصيل مستحقات الدولة للحفاظ على المال العام

ووجه محافظ الدقهلية بسرعة إجراء الصيانة الدورية للمعدات ووضع جدول زمني للصيانة، كذلك التشديد على إحكام الرقابة على سجلات الحضور والانصراف لضمان انضباط العاملين، وعدم التأخير في تحصيل مستحقات الدولة للحفاظ على المال العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتأخرات، وكلف، المهندسة ريهام عبد الشافي بترأس لجنة تقوم بمتابعة أعمال حصر الإعلانات وسرعة ترخيصها، وسرعة إنهاء إجراءات تراخيص البناء، وإنهاء الطلبات المتأخرة بالمركز التكنولوجي، وعمل سجل لحصر مضبوطات الإشغالات لبيان عمليات الصرف والارتجاع.

البدء الفوري في صيانة معدات الحملة الميكانيكية للنهوض بمنظومة النظافة

كما كلف محافظ الدقهلية، إسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، بالبدء الفوري في صيانة معدات الحملة الميكانيكية للنهوض بمنظومة النظافة والارتقاء بمستواها، وسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية، يذكر أن قرارات المحافظ.

جاءت خلال جولته التفقدية بمركز ومدينة طلخا للاطمئنان على سير العمل الإداري برئاسة المركز ومدى انضباط العاملين في العمل.

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