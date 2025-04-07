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وكيل تعليم الدقهلية يتفقد انتظام العمل بمدارس إدارة شرق المنصورة (صور)

جولة وكيل مديرية
جولة وكيل مديرية تعليم الدقهلية بشرق المنصورة، فيتو

أجرى بسيوني محمد بسيوني وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية يرافقه محمد فوزي مدير مكتب وكيل المديرية اليوم الإثنين، جولة استهدفت متابعة إدارة شرق المنصورة التعليمية.

المدارس المستهدفة في زيارة وكيل مديرية تعليم الدقهلية 

 حيث قام وكيل مديرية تعليم الدقهلية  بزيارة مدارس:

-الشهيد عمرو الطحان الابتدائية
-بدواي الإعدادية بنات.

وكيل مديرية تعليم الدقهلية  يتابع جولاته الميدانية بإدارة ومدارس شرق المنصور

وذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وتوجيهات المهندس محمد الرشيدى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

 

متابعة نسب حضور الطلاب 

وقد اطلع  وكيل المديرية علي قوائم الفصول وجداول المعلمين ودفاتر التقييمات وقد أكد السيد وكيل المديرية علي ضرورة متابعة نسب حضور الطلاب  وأكد  أهمية حضور الطلاب كما أثني علي المستوي العلمي للطلاب بعد التحاور معهم في محتويات المناهج الدراسية، وشجعهم علي بذل مزيد من الجهد في التحصيل الدراسي.

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