طالبة تحرر محضرا ضد متهم بابتزازها في الشيخ زايد

حررت طالبة محضرا رسميًا برقم 1139 إداري الشيخ زايد، ضد شخص تتهمه بابتزازها وتهديدها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بقسم شرطة الشيخ زايد.

وأوضحت الشاكية في المحضر أن المتهم أرسل لها العديد من الرسائل التي تضمنت تهديدات وسبًّا وقذفًا، في محاولة لابتزازها، ما دفعها إلى طلب اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وبناءً على المحضر، كثّفت الأجهزة الأمنية تحرّياتها، وشرعت في إعداد كمائن لضبط المتهم، الذي تم تحديد هويته، كما باشرت النيابة المختصة التحقيق في الواقعة.

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