تعرف على القناة الناقلة لمباراة سيمبا والمصري بالكونفيدرالية

أعلنت شبكة قنوات beIN Sports عن القناة التي ستنقل مباراة إياب دور الثمانية من النسخة الثانية والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي ستجمع بين المصري وسيمبا التنزاني، على استاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام الأربعاء المقبل.

وسيتم نقل المباراة على قناة beIN Sports، وذلك بتعليق من محمد فوزي.

موعد مباراة سيمبا التنزاني والمصري

ويلتقي فريقا المصري وسيمبا التنزاني في الثالثة عصر بعد غد الأربعاء، ضمن مباريات إياب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز النسور الخضر بهدفين نظيفين.

وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الناقل الحصري للبطولة.

يخوض فريق المصري البورسعيدي في الثالثة عصر اليوم الإثنين، المران الأساسي له علي استاد الميجور جنرال إيساموهيو في دار السلام استعدادا لمواجهته الهامة والمرتقبة امام سيمبا التنزاني في ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

ويخوض المصري المران الأخير للفريق في الثالثة عصر غدا الثلاثاء علي استاد بنيامين مكابا- دار السلام مستضيف المباراة.

وصول بعثة المصري تنزانيا



ووصلت بعثة المصري إلى العاصمة التنزانية دار السلام امس الاحد استعدادًا لملاقاة سيمبا التنزاني في إياب دور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وضمت البعثة - التي يترأسها رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس إدارة النادي - 40 فردًا من بينهم 24 لاعبًا، بالإضافة للجهاز الفني بقيادة التونسي أنيس بوجلبان وأعضاء الجهازين الإداري والطبي وكذلك مسئولي المهمات، علما بأن محمود جابر المدير الإداري للفريق كان قد سبق الفريق في السفر إلى تنزانيا صباح أول أمس، وذلك بصحبة أحد الطهاة وذلك لإتمام كافة ترتيبات البعثة سواء من ناحية الإقامة أو ملاعب التدريب أو التنقلات.

24 لاعبًا في قائمة المصري لمباراة سيمبا بالكونفيدرالية

وضمت القائمة 24 لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد، محمود حمدي، محمد شحاتة.

خط الدفاع: كريم العراقي، أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، محمد هاشم ، حسن علي، عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمود حمادة، يوسف الجوهري ، محمد مخلوف، حسين فيصل، ميدو جابر، عبد الرحيم دغموم، كريم بامبو، أحمد القرموطي، سامادو أتدجيكو، أمادو با ، ليستويل أمانكونا.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن، بابا بادجي.

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