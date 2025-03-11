الثلاثاء 11 مارس 2025
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وزير الإسكان: زيادة الاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ المشروعات

شريف الشربيني
شريف الشربيني

 عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، بحضور مسئولي الوزارة والجهاز المركزي للتعمير، وجهاز تنظيم المياه والصرف الصحي وحماية المستهلك، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمقاولون العرب والمكتب الاستشاري.

استهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بتأكيد أهمية المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لما لها من تأثير مباشر على المواطنين، حيث تنعكس على جودة حياتهم، وتضيف لهم خدمات واسعة بالقرى المستهدفة، مشيرا إلى حرصه على المتابعة المستمرة لموقف مختلف المشروعات، ومنها مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى والمنشآت الخدمية، وتذليل أي مشاكل أو معوقات قد تواجه تنفيذها.

كما أكد وزير الإسكان، أنه يتم العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو زيادة الاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ المشروعات والتصنيع المحلي للمكونات، حيث تم التعميم على مختلف الجهات التابعة للوزارة، العاملة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتم التأكيد أن تكون الأفضلية للمنتج المحلي، مشددا على الانتهاء من المشروعات وفقا للخطط الزمنية لها.

ولفت المهندس شريف الشربيني إلى أهمية حصر كافة الاحتياجات والاهتمام بصيانة المشروعات القائمة للحفاظ عليها، موجها بتكثيف الخطط والأعمال والوقوف على كافة تفاصيل المشروعات الجاري تنفيذها سواء المياه والصرف الصحي أو المنشآت، ونسب الإنجاز الخاصة بها للانتهاء منها ودخولها الخدمة لتحقيق الاستفادة لأهلنا بالقرى المستهدفة.

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