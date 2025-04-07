الإثنين 07 أبريل 2025
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محافظات

رئيس حي شرق بالإسكندرية تتابع حملة لإيقاف وإزالة أعمال مخالفة بعزبة الموظفين

 حملة لإيقاف وإزالة
 حملة لإيقاف وإزالة أعمال مخالفة بعزبة الموظفين

 شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق بمحافظة الإسكندرية اليوم الإثنين، حملة مكبرة للقضاء على ظاهرة التعديات على املاك الدولة وفرض القوانين والانضباط.

 يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرارات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية وتعليمات المهندسة نهى خليفة رئيس حي شرق بتكثيف الجهود لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء كانت أراضي زراعية أو مخالفات بناء أو متغيرات مكانية.
 

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يأتي ذلك بناء على البلاغ الوارد من غرفة عمليات المحافظة بوجود بناء بدون ترخيص شده خشبيه لصب الدور الثاني شارع الترعة بجانب صلاح زريبة عزبه الموظفين.

 

 تم التوجه إلى مكان البلاغ وتلاحظ وجود شدة خشبية وصب الدور الثانى. تم إيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية بالكامل وتكسير سقف الدور الثانى والتحفظ على كمية من الخشب والحديد.

بناء على البلاغ الوارد من غرفة عمليات المحافظة بوجود اعمال بناء بدون ترخيص ٥ شارع أحمد فؤاد درويش فى الدور الثامن علوى تم تكسير سقف شقة بالدور الثامن علوى وتكسير الحوائط بالشقة.

تم إحالة الأمر للإدارة الهندسية لاتخاذ اللازم 

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بحى شرق بمحافظة الاسكندرية المهندسة نهى خليفة أحمد خالد حسن

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