المصري يخوض مرانه الأساسي باستاد الميجور جنرال إيساموهيو في دار السلام

يخوض فريق المصري البورسعيدي في الثالثة عصر اليوم الإثنين، المران الأساسي له على ستاد الميجور جنرال إيساموهيو في دار السلام، استعدادا لمواجهته الهامة والمرتقبة أمام سيمبا التنزاني بربع نهائي البطولة الكونفدرالية.

كما يخوض المصري المران الأخير للفريق في الثالثة عصر غدا الثلاثاء، على ستاد بنيامين مكابا- دار السلام مستضيف المباراة.

موعد مباراة سيمبا التنزاني والمصري

ويلتقي فريقا المصري وسيمبا التنزاني والمقرر إقامتها في الثالثة عصر بعد غدا الأربعاء ضمن مباريات إياب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز النسور الخضر بهدفين نظيفين.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

وصول بعثة المصري تنزانيا

ووصلت بعثة المصري إلى العاصمة التنزانية دار السلام أمس الأحد استعدادًا لملاقاة سيمبا التنزاني بإياب دور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

كما وصلت إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بعد نحو أربع ساعات، وظلت في المطار ساعة كترانزيت قبل أن تستقل رحلة أخرى تستغرق نحو ثلاث ساعات إلى العاصمة التنزانية دار السلام.

الرحلة إلى دار السلام استغرقت نحو ثلاث ساعات أو أقل قليلًا وقد قضاها أغلب اللاعبين في النوم أو الاسترخاء.

وضمت البعثة - التي يترأسها رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس إدارة النادي - 40 فردًا من بينهم 24 لاعبًا، بالإضافة للجهاز الفني بقيادة التونسي أنيس بوجلبان وأعضاء الجهازين الإداري والطبي وكذلك مسئولي المهمات، علما بأن محمود جابر المدير الإداري للفريق كان قد سبق الفريق في السفر إلى تنزانيا صباح أول أمس وذلك بصحبة أحد الطهاة العاملين وذلك لإتمام كافة ترتيبات البعثة سواء من ناحية الإقامة أو ملاعب التدريب أو التنقلات.

24 لاعبًا في قائمة المصري لمباراة سيمبا بالكونفيدرالية

كما ضمت القائمة 24 لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد، محمود حمدي، محمد شحاتة.

خط الدفاع: كريم العراقي، أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، محمد هاشم، حسن علي، عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمود حمادة، يوسف الجوهري ، محمد مخلوف، حسين فيصل، ميدو جابر، عبد الرحيم دغموم، كريم بامبو، أحمد القرموطي، سامادو أتدجيكو، أمادو با ، ليستويل أمانكونا.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن، بابا بادجي.

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