إحالة 7 معلمين في دمياط للشئون القانونية بسبب مخالفات إدارية

قام سمير الجمل، مدير عام إدارة كفر البطيخ التعليمية في دمياط، بجولة تفقدية مفاجئة داخل مدرسة كفر البطيخ الثانوية المشتركة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للوقوف على مدى انتظام العملية التعليمية والانضباط الإداري بالمدارس التابعة للإدارة.

رصد مخالفات وتقصير في الالتزام الإداري

وخلال الزيارة، لاحظ مدير الإدارة وجود مخالفات واضحة تتعلق بعدم التزام عدد من المعلمين بالانضباط الإداري داخل المدرسة، وهو ما اعتبره أمرًا لا يتماشى مع توجيهات وزارة التربية والتعليم بضرورة الالتزام والانضباط داخل المؤسسات التعليمية.

إحالة 7 معلمين للتحقيق بالشئون القانونية

على ضوء ما تم رصده، قرر مدير الإدارة إحالة سبعة معلمين من العاملين بالمدرسة إلى الشئون القانونية للتحقيق في المخالفات الإدارية المنسوبة إليهم، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير يؤثر على استقرار اليوم الدراسي أو مصلحة الطلاب.

تشديد على الالتزام والانضباط في كافة المدارس

وأكد "الجمل" أن المتابعة الميدانية مستمرة، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي عنصر من عناصر المنظومة التعليمية لا يلتزم باللوائح والقوانين، مشددًا على أن الانضباط هو أساس العملية التعليمية الناجحة.

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