الإثنين 07 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إحالة 7 معلمين في دمياط للشئون القانونية بسبب مخالفات إدارية

جولة سمير الجمل مدير
جولة سمير الجمل مدير إدارة كفر البطيخ التعليمية

قام  سمير الجمل، مدير عام إدارة كفر البطيخ التعليمية في دمياط، بجولة تفقدية مفاجئة داخل مدرسة كفر البطيخ الثانوية المشتركة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للوقوف على مدى انتظام العملية التعليمية والانضباط الإداري بالمدارس التابعة للإدارة.

رصد مخالفات وتقصير في الالتزام الإداري

وخلال الزيارة، لاحظ مدير الإدارة وجود مخالفات واضحة تتعلق بعدم التزام عدد من المعلمين بالانضباط الإداري داخل المدرسة، وهو ما اعتبره أمرًا لا يتماشى مع توجيهات وزارة التربية والتعليم بضرورة الالتزام والانضباط داخل المؤسسات التعليمية.

 

إحالة 7 معلمين للتحقيق بالشئون القانونية

على ضوء ما تم رصده، قرر مدير الإدارة إحالة سبعة معلمين من العاملين بالمدرسة إلى الشئون القانونية للتحقيق في المخالفات الإدارية المنسوبة إليهم، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير يؤثر على استقرار اليوم الدراسي أو مصلحة الطلاب.

تشديد على الالتزام والانضباط في كافة المدارس

وأكد "الجمل" أن المتابعة الميدانية مستمرة، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي عنصر من عناصر المنظومة التعليمية لا يلتزم باللوائح والقوانين، مشددًا على أن الانضباط هو أساس العملية التعليمية الناجحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة التعليمية التربية والتعليم الشئون القانونية المؤسسات التعليمية المتابعة الميدانية إنتظام العملية التعليمية جولة تفقدية مفاجئة زيارة مفاجئة مخالفات ادارية وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

نائب محافظ دمياط تتابع جهود جهاز تنمية المشروعات خلال الربع الأول من 2025

الأكثر قراءة

وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية عقب انتهاء زيارة الوزير

لقطات جديدة لجولة السيسي وماكرون بالقاهرة التاريخية (فيديو وصور)

هستناك في مكتبي، تفاصيل مكالمة وزير التعليم لمدير إدارة الباجور قبل وفاته

أسعار الدولار تواصل الارتفاع في منتصف تعاملات اليوم الإثنين

تفاصيل رسالة زيزو لمسئولي الزمالك وموعد تجديد التعاقد

7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين مصر وفرنسا، تعرف عليها

طرد سفير إسرائيل في إثيوبيا من مقر الاتحاد الأفريقي

التعليم تكشف حقيقة تعنيف الوزير لمدير الإدارة التعليمية بالباجور قبل وفاته

منوعات

المزيد

هواتف آيفون وزجاجات نبيذ، دبلوماسي سوري يتورط في عملية تهريب ضخمة بالبرازيل

مشاجرة حامية بين مسافرين في مطار رفيق الحريري ببيروت..لهذا السبب (فيديو)

ربطوه في الكرسي، أردني يثير الذعر داخل طائرة متجهة إلى سيدني

إحصاء صادم من منظمة الصحة العالمية لحالات الوفاة أثناء الولادة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الآحد 6-4-2025

تعرف على سعر كيس السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

المزيد

انفوجراف

"انفو جراف" الزراعة تكشف 3 مؤشرات على نضج محصول القمح

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

بعد حادث عامل سيرك طنطا، ما مقدار دية قطع اليدين وحكم التصالح فيها؟

هل يجوز تأخير توزيع الميراث بعد رحيل الأب لحين وفاة الأم؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤية الهروب من الشرطة في المنام وعلاقتها بقرب انتهاء مشكلة

المزيد
الجريدة الرسمية