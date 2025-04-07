الإثنين 07 أبريل 2025
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سياسة

رئيس النواب يدعو برلمانات عدم الانحياز لدعم الخُطة المصرية لإعادة إعمار غزة

الاجتماع الرابع
الاجتماع الرابع للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز

 أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن العالم يواجه تهديدات مُعقدة غير مسبوقة تفرض على دولنا تأكيد الالتزام بإحياء مبادئ باندونج باعتبارها ملاذًا آمنًا ومُرتكزًا هامًا لتعزيز روح التضامن الدولي المُشترك.

مشاركة رئيس النواب في أعمال الاجتماع الرابع للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الرابع للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، حيث ألقى كلمة بشأن موضوع الاحتفال بمرور 70 عامًا على ذكرى مؤتمر باندونج: دور البرلمانات في التمسك بمبادئ باندونج.

 

مشاركة رئيس النواب باجتماع شبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز
مشاركة رئيس النواب باجتماع شبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز

 الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لعدوان غاشم من الاحتلال الاسرائيلي

وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد أزمة عاصفة مُمتدة الأثر والتداعيات، حيث ما زال الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لعدوان غاشم من الاحتلال الاسرائيلي يرقى لمستوى الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في جرائم لن تسقط بالتقادم.

التمسك بمواقف الحركة التاريخية تجاه دعم الأشقاء الفلسطينيين

ودعا رئيس النواب، برلمانات دول حركة عدم الانحياز إلى التمسك بمواقف الحركة التاريخية تجاه دعم الأشقاء الفلسطينيين وصولًا إلى إقامة دولتهم الفلسطينية المُستقلة المنشودة على ترابها الوطني وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

دعم الخُطة المصرية المُعتمدة عربيًا واسلاميًا بشأن إعادة إعمار قطاع غزة

وشدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أهمية دعم الخُطة المصرية المُعتمدة عربيًا واسلاميًا بشأن إعادة إعمار قطاع غزة بوجود الفلسطينيين على أرضهم، باعتباره التزامًا أخلاقيًا وتاريخيًا يتطابق مع روح وقيم أمؤتمر باندونج

 تعزيز انخراط برلمانات دول الحركة في الالتزام والتمسك بقيم ومبادئ باندونج 

وقال رئيس مجلس النواب: من واقع اعتزاز مصر بدورها التاريخي في تأسيس حركة عدم الانحياز، فإن مجلس النواب يدعو إلى تعزيز انخراط برلمانات دول الحركة في الالتزام والتمسك بقيم ومبادئ باندونج والمُرتكزة على احترام القانون الدولي، وسيادة الدول وترسيخ استقلالية قراراتنا الوطنية بوصفها الضمانة الوحيدة لإعادة إرساء عالم مُستقر يرتكز على قيم العدالة والتضامن المُشترك.

 

 

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